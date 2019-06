Dachy i pokrycia dachowe – wskazówki dla początkujących

Dach to element budynku, który finalizuje ostateczny proces budowy. Przede wszystkim spełnia funkcję ochronną. Ma za zadanie zabezpieczać mieszkańców domu przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz hałasem dobiegającym zewnątrz. Ponadto chroni konstrukcję obiektu budowlanego i przeciwdziała jego niszczeniu.

Osoby wznoszące budynki mieszkalne lub innego rodzaju obiekty trwałe powinny wybierać, jak najlepsze pokrycia dachowe, które będą służyć, jako funkcjonalna bariera oddzielającą wnętrze budynku od otoczenia. Dodatkowo muszą pamiętać o prawidłowo podłączonym systemie rynnowym oraz uzupełniających elementach np. płotki przeciwśniegowe.

Najczęściej inwestorzy decydują się na zlecenie budowy dachu (konstrukcja dachu i pokrycie dachowe) dla fachowych firm dekarskich. Renomowane firmy dekarskie posiadają odpowiednie doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym w szybkim czasie i w należyty sposób potrafią zająć się powierzonym im zadaniem. Samodzielna budowa dachu wymaga znajomości wielu istotnych kwestii, posiadania specjalistycznego sprzętu i pochłania dużo czasu. Wykonanie pokrycia dachowego w pojedynkę, dla osoby praktycznie nie znającej się na tej branży jest bardzo trudnym, a czasem nawet niemożliwym do spełnienia zadaniem. Z tego też powodu większość inwestorów wybiera renomowane firmy dekarskie, które podejmują się wykonania budowy dachu i instalacji pokrycia dachowego. Takie rozwiązanie daje gwarancję otrzymania stabilnego, szczelnego i trwałego przez wiele lat dachu.

Konstrukcja dachu

Zlecając budowę dachu powinniśmy przyjrzeć się materiałom, z których firma dekarska będzie tworzyła nasz dach. Dach głównie składa się z więźby dachowej, na której to układane jest całe pokrycie dachowe. Więźba dachowa powinna być, zatem odporna na ciężar pokrycia – musi mieć odpowiednią wilgoć oraz dobrą jakość, która pozwoli utrzymać pokrycie dachowe w nienaruszonym stanie przez wiele lat.

Więźba dachowa składa się z licznych elementów drewnianych, między innymi są to:

Krokwie, czyli belki o różnej grubości i masie, to właśnie na nich opierają się pozostałe elementy składowe więźby. Krokwie muszą mieć odpowiednią wilgoć, dzięki temu nie będą się uginały pod zwiększonym ciężarem (zalegające opady śniegu na pokryciu dachowym).

Murłaty to kolejne elementy drewniane tworzące więźbę, które mocowane są do krokwi.

Łaty to deski o dużej długości, które są przymocowywane do murłat i krokwi.

Kontrłaty to deski montowane w sposób prostopadły do łat. Mają mniejszy przekrój i dbają o właściwą wentylację pod pokryciem dachowym.

Wszystkie elementy składające się na więźbę dachową można kupić w sklepach budowlanych lub w tartaku. Ważne, aby były w dobrym stanie – bez wypaczeń, zbyt dużego zawilgocenia i wolne od pasożytów (korniki, grzyby). Zlecając wykonanie dachu dla renomowanych firm dekarskich można mieć pewność, że wybiorą oni odpowiedniej jakości elementy drewniane i umiejętnie je zamontują.

Pokrycia dachowe

Dach to nie tylko trwała więźba dachowa, głównym elementem składowym jest solidne pokrycie dachowe. Pokrycie dachowe jest najbardziej narażone na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych (deszcz, wiatr, opady śniegu, promieniowanie UV i inne). Pozwala uchronić mieszkańców przed ulatnianiem się ogrzanego powietrza z wewnątrz budynku oraz przed hałasem docierającym z zewnątrz lub hasłem spowodowanym przez odbijanie się od powierzchni pokrycia opadów (deszcz, grad). Wybierając pokrycie dachowe powinno zwrócić się uwagę na jego parametry wytrzymałościowe – grubość, powłoki ochronne i inne. Nie należy decydować się na pokrycie, które tylko i wyłącznie ładnie się prezentuje. Dobra prezencja nie wystarczy, aby pokrycie zagwarantowało stabilność, spokój oraz bezpieczeństwo dla mieszkańców/użytkowników budynku.

Aktualnie najczęściej inwestorzy budynków mieszkalnych wybierają na pokrycia dachowe materiały produkowane z blachy:

blachodachówka

blachy trapezowe

blachy na rąbek stojący

Blachodachówka cieszy się dużą popularnością, ponieważ jest prosta w montażu, ma stosunkowo niską wagę i dostępna jest przeróżnej postaci (bogata paleta kolorów, wzorów, różnego rodzaju powłoki ochronne). Ponadto jest niezwykle trwała i odporna na warunki atmosferyczne.

Blachy trapezowe doceniane są za wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz wysokich temperatur. W porównaniu do blachodachówki blachy trapezowe mają większą grubość, dzięki temu są uznawane za solidniejszy materiał. Dostępne są w różnych kolorach i o zróżnicowanej wysokości profilu – łatwe dopasowanie blachy do budynków o niedużej powierzchni dachu, jak również do dużych hal przemysłowych.

Blachy na rąbek stojący spełniają wysokie standardy estetyczne oraz funkcjonalne. Doskonale sprawdzają się na dachach budowli zabytkowych oraz nowoczesnych. Charakteryzują się specjalnymi tłoczeniami oraz rąbkiem, dzięki temu są właściwie usztywnione i tworzą wyjątkowo estetyczne pokrycia dachowe.

(tekst sponsorowany)

