Pojęcie employer brandingu jest dość młode – pojawiło się na anglosaskim rynku biznesowym prawdopodobnie na początku XXI wieku. Specjaliści przypisują powstanie tego terminu firmie McKinsey. Co to właściwie jest employer branding? Jakie są jego rodzaje? I czy przynoszą korzyści? Zapraszamy do lektury!

EB – jakie obszary łączy?

Employer branding to w dużym skrócie działania, których celem jest stworzenie miejsc pracy pozytywnie postrzeganych zarówno przez byłych, jak i obecnych bądź przyszłych pracowników. Łączy aktywności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, CSR-u (społecznej odpowiedzialności biznesu), komunikacji, a także marketingu. Zgodnie z raportem HRM Institute odpowiedzialność za budowanie pozytywnej marki pracodawcy najczęściej spoczywa na dziale personalnym (43%). Co piąta firma pozostawia to dla działu marketingu, natomiast 9% firm wykorzystuje do tego dział komunikacji (zewnętrznej bądź wewnętrznej). W praktyce nie ma znaczenia, jaka jednostka zajmuje się employer brandingiem – ważne, aby działania były odpowiednio zaplanowane i wdrożone przez osobę, która ma niezbędne kompetencje. Jeżeli w firmie brakuje takiej persony warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanej agencji PR takiej jak Commplace – zaufanego doradcy wiodących firm, takich jak Amica, Cekol, Dulux, Gzella itd.

Typy employer brandingu

Budowanie wizerunku marki pracodawcy możemy podzielić na dwa typy:

employer branding wewnętrzny – polega na komunikacji i działaniach skierowanych do pracowników. Skupiają się one na tworzeniu pozytywnej atmosfery pracy, ale także wspólnej wizji rozwoju.

employer branding zewnętrzny – skierowany jest do potencjalnych ale także byłych pracowników. Ma za zadanie pracę nad wizerunkiem firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Posiłkuje się specjalnymi projektami edukacyjnymi, uczestnictwem w targach, ale także innymi inicjatywami opartymi na poszukiwaniu potencjalnych pracowników.

Korzyści związane z EB

Jednym z ważniejszych pojęć związanych z employer brandingiem jest Employee Value Proposition, czyli pakiet korzyści oferowany przez pracodawcę. W ramach EVP wyróżnia się dwa rodzaje korzyści:

Racjonalne – w ich skład wchodzą: benefity, stabilność zatrudnienia, równowaga między pracą a życiem prywatnym itd.

Emocjonalne – takie jak: satysfakcja z pracy, relacje między pracownikami, pozytywna atmosfera itd.

Employer branding niesie również wiele korzyści dla pracodawcy. Najważniejsze to:

Napływ nowych kandydatów do pracy – w dzisiejszych czasach, ludzie są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb, chcą więc pracować w miejscach, które je zaspokajają. Stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju, a także pozytywna atmosfera pracy są atutem każdej firmy w walce o najbardziej utalentowanych pracowników.

Zadowolenie pracowników – działania employer brandingowe wpływają na zaangażowanie podwładnych i ich chęć do pracy. Do elementów budowania silnej marki pracodawcy zalicza się np. możliwość rozwoju, benefity, odpowiednia płaca itd.

Satysfakcja klientów – korzystanie z usług firmy, która dobrze traktuje swoich pracowników, jest zdecydowanie bardziej satysfakcjonujące. Ponadto zaangażowani pracownicy są bardziej produktywni, a jakość świadczonych usług i podejście do klienta jest na wyższym poziomie.

Korzyści z employer brandingu może być więcej, warto więc wprowadzić go do swojej firmy. Pomoc w tym zakresie oferuje agencja PR Commplace.

(tekst sponsorowany)

