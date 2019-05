Jak zarobić na wynajmie luksusowych nieruchomości?

Zakup nieruchomości, zwłaszcza w nowo powstałym budynku, jest doskonałą inwestycją. Obecnie kupowanie mieszkań do wynajmu jest bardzo modne, a nieruchomości w nowych budynkach wyprzedawane są w ilościach kilku, do nawet kilkunastu lokali dla jednego inwestora. Na wynajmie nieruchomości można zarobić, zysk zależy jednak od wielu czynników, określających wysokość tego zarobku. Wynajem nieruchomości luksusowych jest specyficznym rodzajem wynajmu, na którym można zarobić duże pieniądze lub wiele stracić. Aby osiągnąć sukces, a co za nim idzie, zarobić na wynajmie nieruchomości luksusowych, po pierwsze trzeba dobrze wybrać lokal pod inwestycję.

Idealny lokal mieszkalny na wynajem

Zanim luksusowa nieruchomość zostanie wynajęta za dużą kwotę, powinna zostać wybrana na rynku sprzedaży. Najlepiej sprawdzą się oferty nieruchomości z rynku pierwotnego, na zamkniętych osiedlach w doskonałej lokalizacji. Aby zarobić na takiej nieruchomości, warto wybrać lokal w dużym mieście, najlepiej modnym i licznie odwiedzanym przez turystów lub przedstawicieli firm. Alternatywa dla nieruchomości z rynku pierwotnego są odrestaurowane kamienice, zlokalizowane w ścisłym centrum, gdzie można zaaranżować nietypowy, ekskluzywny wystrój mieszkania. Najdroższe mieszkania na wynajem zachwycają przepychem i najwyższej jakości wyposażeniem, które nie może posiadać wad i widocznych usterek. Układ nieruchomości ekskluzywnych musi być nietypowy. Liczne sypialnie powinny posiadać osobne łazienki( w luksusowych domach), a salon powinien być przestronny, doświetlony i otwarty na jadalnię. W ekskluzywnych nieruchomościach obowiązkowo należy zadbać o taras lub ogród, stanowiące przedłużenie salonu.

Jak przygotować luksusową nieruchomość na wynajem aby zarobić?

Stylowa nieruchomość na wynajem, którą można oferować za pokaźną sumę przede wszystkim powinna zachwycać swoją przestronnością. Bez względu na to, czy jest położona w stolicy, czy w kurorcie, nie może ograniczać zbyt małą przestrzenią i brakiem przestronności. Bardzo ważne jest światło. Duże, najlepiej panoramiczne okna i nowoczesny lub klasyczny wystrój, zaaranżowany nowoczesnymi materiałami i sprzętami pozwalają poczuć luksus już od progu.. Wyposażenie mieszkania lub domu na wynajem, odbieranego jako nieruchomość luksusowa powinno mieścić się w segmencie premium, pośród niestandardowych sprzętów, wykonywanych na indywidualne zamówienie, na wymiar. Na wynajmie nieruchomości luksusowych najlepiej jest zarabiać w nowoczesnej formie, czyli oferując wynajem krótkoterminowy, który rozliczany jest za dobę. W przypadku oferowania takich usług, najlepiej jest posiadać kilka, a nawet kilkanaście nieruchomości luksusowych na krótki termin wynajmu, aby uniknąć przestojów w czerpaniu zysku. Przy tradycyjnej formie wynajmu (długoterminowym), cena za nieruchomość luksusową jest znacznie wyższa niż mieszkań i domów, oferowanych standardowo. W nieruchomości luksusowej wszystko musi zachęcać do zamieszkania, nie mogą pojawiać się niedopatrzenia, wykazujące wady.

