Jak postarzyć papier?

Postarzany papier ma w sobie dużo uroku – stare kartki wyglądają ciekawie i nietypowo, a każda z nich posiada niepowtarzalną strukturę Mogą być one użyte do przeróżnych zastosowań – jako zaproszenia, listy czy kartki do pamiętnika.

W sprzedaży dostępne są gotowe arkusze postarzanego papieru; są one jednak dość drogie, i nie tak efektowne jak własnoręcznie wykonane kartki. Z tego powodu warto spróbować samodzielnego postarzania papieru, które jest wyjątkowo łatwe i nie wymagające specjalistycznych narzędzi. Poniżej prezentujemy metody, pozwalające na skuteczne uzyskanie starego wyglądu papierowych kartek.

Postarzanie papieru herbatą lub kawą

Będziemy potrzebować mocnego naparu herbaty – najlepiej wykorzystać 2 saszetki na pół litra wody. Po ich zaparzeniu i wystudzeniu, przelewamy płyn do płaskiego naczynia – możemy użyć do tego celu plastikowe pudełko lub brytfannę do pieczenia. Do tak przygotowanej herbaty wkładamy kartkę papieru, namaczając ją przez około 30 minut. Po tym czasie, delikatnie wyjmujemy arkusz, i odciskamy go pomiędzy dwoma warstwami ręczników papierowych. Pozostawiamy do samodzielnego wyschnięcia lub suszymy suszarką do włosów.

Takie postarzanie można również z powodzeniem przeprowadzić za pomocą naparu z kawy. Przebieg procesu jest identyczny, z tą różnicą, że parzymy 3 kopiaste łyżeczki kawy rozpuszczalnej na pół litra wody. Kartka, postarzana z użyciem kawy, będzie miała bardziej intensywną barwę, a dodatkowo będzie pięknie pachnieć.

Jeśli lubimy posługiwać się pędzlem, możemy wykonać dwukrotnie mocniejszy napar kawy lub herbaty, i następnie nanosić go na kartkę za pomocą pędzelka, wykonując ruchy w dowolnym kierunku. Po wysuszeniu papieru, w razie potrzeby możemy powtórzyć nakładanie naparu, za każdym razem uzyskując mocniejszy kolor.

Dobrym pomysłem jest również nakrapianie zapisanej, zmiętej lub całkiem prostej kartki, herbatą lub słabą kawą za pomocą łyżeczki. Po takim zabiegu i wysuszeniu, papier będzie wyglądał jak zachlapany wodą.

Postarzanie wodą i ogniem

Decydując się na tą metodę, również z powodzeniem uzyskamy efekt starego papieru. Na początku warto kartkę dokładnie zmiąć, a następnie rozprostować. Kolejnym krokiem będzie zamoczenie papieru w pojemniku z wodą lub ewentualnie herbatą – zależnie od tego, jaki odcień chcemy uzyskać. Jeżeli w trakcie suszenia stwierdzimy, że arkusz jest zbytnio pognieciony, można na kilka godzin włożyć go pomiędzy ciężkie książki – spowoduje to jego lekkie wyprostowanie.

Po dokładnym wysuszeniu, za pomocą płonącej świeczki bądź zapalonej zapalniczki, lekko opalamy brzegi papieru. Po przypaleniu, warto odrobinę wygładzić je papierem ściernym – zapobiegnie to dalszemu brudzeniu, oraz doskonale postarzy napisy na kartce.

Dodatkowe efekty

Jeśli chcemy uzyskać dodatkowe efekty, imitujące stary wiek papieru, możemy delikatnie ponaddzierać arkusze papieru. Można także wykonać różnego rodzaju stemple na kartce – na uprzednio zamoczonym i wysuszonym arkuszu odciskamy zamoczony w kawie lub herbacie kubek. Fantazyjne kleksy można stworzyć również, posypując mokry papier odrobiną kawy rozpuszczalnej.

Własnoręcznie postarzany papier, opatrzony okazjonalną dedykacją, będzie doskonałym osobistym prezentem na różne okazje.

Porady dotyczące postarzania papieru dostarczył sklep Biurowezakupy24.pl posiadający w ofercie bogaty asortyment artykułów biurowych i piśmienniczych.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki