Sportowe emocje z zakładami bukmacherskimi LVbet

LVbet zaimponował graczom błyskawicznym tempem rozwoju. Serwis zadebiutował w sieci w 2016 roku i w przeciągu kilkunastu miesięcy zbudował niezwykle popularną markę. Głównie za sprawą atrakcyjnych promocji oraz bonusów, a także innowacyjnych opcji na polskim rynku. Dlatego śmiało możemy zaliczyć LVbet do czołówki najlepszych zakładów bukmacherskich. Firma jest oficjalnym sponsorem świeżo upieczonego mistrza Polski w piłce nożnej, Piasta Gliwice.

Rozbudowana oferta zakładów w LVbet

Bukmacher zadbał o dopieszczoną ofertę, w której każdy gracz znajdzie dyscypliny dla siebie. Króluje oczywiście piłka nożna czy tenis, ale także w mniej popularnych dyscyplinach odnajdziemy sporo wydarzeń. Ogromnym atutem jest bardzo szeroka oferta zakładów na esport. Przebieg spotkań możemy typować już po rozpoczęciu meczu w zakładach na żywo. Do dyspozycji graczy oddano również sekcję sportów wirtualnych. Tutaj obstawiamy zmagania komputerowych drużyn i zawodników. W połączeniu z nowoczesnym i funkcjonalnym serwisem, wszechstronna oferta sprawia, że obstawianie zakładów w LVbet jest po prostu przyjemne.

LVbet jako jeden z pierwszych bukmacherów w Polsce wprowadził także innowacyjną funkcję cash out, która pozwala zamknąć zakład jeszcze przed końcem wydarzenia.

LVbet to legalny bukmacher na polskim rynku

Korzystanie z usług tego bukmachera jest zgodne z prawem. LVbet w 2016 roku otrzymał bowiem licencję Ministra Finansów na przyjmowanie zakładów wzajemnych w puntach stacjonarnych oraz przez Internet. Legalni bukmacherzy angażują się w polski sport i podobnie jest z firmą LVbet. To główny sponsor klubów piłkarskich: Wisła Kraków, Arka Gdynia oraz Garbarnia Kraków. Współpracuje także z Piastem Gliwice, Wisłą Płock, Widzewem Łódź oraz Zagłębiem Sosnowiec. Kibice posiadający karnety na mecze tych drużyn mogą otrzymać w LVbet specjalny bonus pieniężny.

Bonus powitalny i promocje w serwisie LVbet

Serwis LVbet słynie z jednego z najwyższych bonusów powitalnych na polskim rynku. Nowi klienci mogą otrzymać do dwóch pierwszych wpłat bonus o równowartości 1500 PLN. Co więcej, jeśli przy rejestracji wykorzystamy LVbet kod promocyjny, będziemy mogli również wykorzystać specjalny bonus bez depozytu, który pozwoli bez ryzyka przetestować możliwości serwisu.

Do dyspozycji klientów oddano program lojalnościowy, w którym aktywność jest nagradzana punktami. Następnie można je wymienić na cenne nagrody. W LVbet możemy także zwiększyć efektywność naszej gry za sprawą licznych promocji. Mamy tu m.in. ubezpieczony kupon combi czy premię do wygranych zakładów kombinacyjnych. To właśnie rozbudowana oferta promocyjna sprawiła, że LVbet tak szybko dołączył do grona najlepszych bukmacherów w Polsce.

(tekst sponsorowany)

