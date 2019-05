Ceny mieszkań we Wrocławiu – analiza cenowa na maj 2019

W maju średnie ceny mieszkań we Wrocławiu przekroczyły 7.000zł. Tym razem wzrost był nieznaczny. Jak na razie prognozy ekspertów dotyczące stabilizacji i spowolnienia rynku mieszkaniowego w Polsce się sprawdzają. Czego w takim razie się spodziewać? Jak kształtuje się sytuacja na rynku mieszkaniowym we Wrocławiu na koniec maja 2019 r.? Zapraszamy do zapoznania się z analizą cenową.

Szacowana cena ofertowa za m² mieszkania z rynku wtórnego dla Wrocławia wynosi 7115 zł.

Szacowany czas wygaśnięcia ofert to 121 dni, oznacza to, że oferty sprzedaży mieszkań we Wrocławiu czekają na kupca średnia cztery miesiące. Jest to porównywalny czas z Gdańskiem (116 dni), ale o niecałe 40 dni krótszy aniżeli w Warszawie – tam właściciel średnio czeka aż 163 dni.

Pełny raport cenowy – w oparciu o ceny ofertowe mieszkań – dostępny pod adresem: https://sonarhome.pl/ceny-mieszkan/wroclaw

Obecnie najdroższą dzielnicą w Wrocławiu jest Szczepin; najtańszą Świniary. Najwięcej ofert sprzedaży mamy dla dzielnicy Stare Miasto. Ranking cenowy dla dzielnic – TOP10 – Wrocławia prezentuje się obecnie – stan na maj 2019 – następująco:

Szczepin 9081 PLN Nadodrze 8977 PLN Zacisze – Zalesie – Szczytniki 8070 PLN Grabiszyn – Grabiszynek 8023 PLN Przedmieście Oławskie 7894 PLN Plac Grunwaldzki 7824 PLN Biskupin – Sępolno – Dąbie – Bartoszowice 7675 PLN Powstańców Śląskich 7578 PLN Oporów 7535 PLN Borek 7409 PLN

Co ciekawe we Wrocławiu jest aż 5 ulic, na których mieszkania obecnie kosztują średnio ponad 10.000 zł za m2:

We Wrocławiu dostępnych jest w sprzedaży 5924 ofert mieszkań i domów znajdujących się w 1938 budynkach. Dla Wrocławia średnia cena kupowanego mieszkania wynosi 350.000 zł o średnim metrażu 57 mkw. Powierzchnia oferowanych mieszkań od 1m² do 984m², w tym lokale:

1-pokojowe (426 mieszkań)

2-pokojowe (2267 mieszkań)

3-pokojowe (2256 mieszkań)

4-pokojowe (790 mieszkań)

5-pokojowe (129 mieszkań)

6-pokojowe (31 mieszkań)

7-pokojowe (13 mieszkań)

8-pokojowe (7 mieszkań)

10-pokojowe (5 mieszkań)

Najtańsze mieszkanie dostępne w sprzedaży w Wrocławiu kosztuje 119999 zł. Wrocławski rynek pierwotny być może w IV kwartale 2019 lub I kwartale 2020 przekroczy kolejną magiczną barierę średnich cen na poziomie 8000 zł / m2.

Nie jest jasnym, w którą stronę rozwinie się sytuacja na rynku mieszkań w stolicy Dolnego Śląska, przewidujemy jednak dalszy wzrost zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym. Z końcem bieżącego roku przewidujemy, że średnie ceny na rynku wtórnym przekroczą 7.500 zł za m2.

Zobacz również: wycena mieszkań we Wrocławiu

Źródło: sonarhome.pl

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki