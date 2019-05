Pościel a pora roku – co wybrać?

Komfort snu jest bardzo ważny, wpływa na organizm człowieka i zależy od kilku czynników. Istotnie jest wygodne łóżko, na którym przebywamy prawie 1/3 swojego życia. Materac musi być odpowiednio dobrany do naszych potrzeb. Ważna jest również temperatura w sypialni – jeśli jest za gorąco, to ciężko usnąć. Jeśli zaś za zimno, to organizm zamiast się odprężyć przed snem skupia się na tym, aby podtrzymywać optymalną temperaturę ciała, narażonego na wychłodzenie.

Swoją uwagę warto poświęcić także odpowiedniej pościeli – w zależności od pory roku producenci często wskazują, w jakim okresie ich produkt będzie najlepszy. Pościele na lato, kiedy temperatura jest wysoka nawet w nocy rożni się od tej na zimę. Najczęściej jako najodpowiedniejsze poleca się zestawy z satyny bawełnianej, jedwabiu i bambusa. Te materiały są idealne, gdyż są lekkie, przewiewne i dobrze odprowadzają wilgoć. To ważne, bo spocenie się w nocy pod nieprzepuszczalną poszwą nie należy do przyjemnych. Nowoczesna pościel – często z nadrukiem może być wykonana z satyny bawełnianej. Jest to materiał naturalny w 100 % i odznacza się wysoką trwałością, dzięki zastosowaniu specjalnego splotu i poddaniu procesom uszlachetnienia.

Komplety pościeli wykonane z jedwabiu uważa się za bardzo eleganckie. Materiał jest gładki, przyjemnie chłodny w dotyku, śliski i utrudnia gromadzenie się pyłów i kurzu (antyalergiczna właściwość jedwabiu). W grupie materiałów stosowanych do produkcji letnich pościeli jest także bambus o bardzo dobrych właściwościach zdrowotnych. Tkanina jest antystatyczna – nie gromadzi brudu i kurzu i poleca się ją osobom cierpiącym na różnego rodzaju alergie. Doskonale odprowadza wilgoć, co jest szczególnie ważne latem.

Zimą sprawdzą się grubsze i cieplejsze materiały. Popularny stał się ostatnio komplet pościeli z flaneli. Należy zdawać sobie sprawę, że jest to materiał w 100 % naturalny – wykonany z bawełny, bardzo miły, puszysty w dotyku. Stosuje się w nim specjalny splot i technikę drapania. Z pozoru struktura materiału sprawia wrażenie jakby była ciężka, mimo to jest lekka, miła i do tego oddychająca. Jersey to doskonały materiał na zimową porę roku, gdyś podwójny splot zapewnia doskonałą ochronę przed zimnem.Taki sposób technologii produkcji (podwójny splot) przyczynia się do wyjątkowej trwałości. Dobrym wyborem w zimie będzie nowoczesna pościel wełniana, o wysokich parametrach termoizolacyjnych. Materiał jest pozyskiwany z runa owiec rasy merynos, dlatego jest uważany za ekskluzywny. Jest bardzo miękki w dotyku i łatwo go rozpoznać.

Wśród pościeli wyróżnia się też uniwersalne – dobre zarówno w lecie jak i w zimie. Klasyczna pościel bawełniana, ma wszystkie niezbędne właściwości – jest zarówno przewiewna jak i ciepła. Wysoka jakość sprawia, że znajduje swych odbiorców w zwykłych gospodarstwach domowych, ale także w hotelach i pensjonatach. Innym dogodnym w lecie materiałem jest kora – wypukła struktura, zapewnia przewiewność oraz ładny wygląd przez cały czas użytkowania. Mało znany, niedoceniony jest len – przewiewny ale o doskonałych parametrach termoizolacyjnych.

