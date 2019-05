Reklama zewnętrzna outdoor – rodzaje i przykłady

Jakie rodzaje reklamy zewnętrznej można najczęściej spotkać? Co je charakteryzuje? Jak wpływa to na skuteczność takiego przekazu marketingowego?

Reklama zewnętrzna jest uznawana za jedną z najskuteczniejszych form marketingowych w obecnych czasach. Przemawia za tym m.in. fakt jej szerokiego odbioru i możliwość docierania do wielu potencjalnych klientów. Stanowi środek wielorakiego zastosowania w zakresie pokazywania promowanej treści. Ma to wpływ na budowanie trwałych relacji z klientem i istnienie w jego świadomości na stałe.

Rodzaje reklam zewnętrznych są różnorodne, ale nie wszystkie z nich uważa się za tak samo skuteczne. Oto najistotniejsze rodzaje i przykłady reklam zewnętrznych.

Bodźce wizualno-świetlne

To rozwiązania, które opierają się na wykorzystaniu rozbudowanej warstwy wizualno-świetlnej. Skuteczność takiej formy reklamy potwierdzają liczne badania nad efektywnością treści marketingowych. Wskazują one, że konsument skupia uwagę na bodźcach wzrokowych, stąd taka popularność kolorowych reklam w naszym otoczeniu. Ich atutem jest fakt, że na długo pozostają w pamięci, przez co oddziałują siłą perswazji na preferencje zakupowe klientów. Co ciekawe, tego typu przekonania podziela m.in. producent reklamy świetlnej AnyShape.

Obecnie innowacyjne reklamy zewnętrzne wykorzystują techniki świetlne, które posiadają liczne zalety. W głównej mierze daje to możliwość przyciągania uwagi i wyróżniania się z tłumu. Nie sposób nie dostrzec takiej reklamy na ulicy lub np. na bloku.

Nośniki typu infoscreen

To kolejny rodzaj reklamy zewnętrznej, charakteryzujący się silnymi bodźcami na dużą odległość. Jest to dostrzegalne zwłaszcza po zmroku i nocą, kiedy efekty świetlno-wizualne w formie sygnałów rozjaśniają otoczenie. Reklamy tego typu mają dynamiczny charakter i sprawdzają się w przypadku promowania produktów skierowanych do grupy docelowej, charakteryzującej się szybkim tempem życia.

Za zaletę takiej formy reklamy uważa się fakt, że opierają się one na wysokiej rozdzielczości wyświetlanych obrazów a także pełnej kolorystyce. Są innowacyjne, co zapewnia pozytywne odczucia dla konsumentów, powoduje, że utożsamia się je z profesjonalizmem i wysokim standardem, nadążeniem za nowościami i trendami i bycie aktualnym.

Neony

To kolejny rodzaj reklamy zewnętrznej, mającej postać reklam świetlnych. Umiejscawia się je na szybach, ścianach, drzwiach wejściowych i innych, widocznych miejscach. Są dobrze widoczne, a przez to łatwe dostrzegalne dla odbiorców. Posiadają również tę zaletę, że łatwo zapadają w pamięć, z uwagi na dynamiczny charakter.

Świetlne kasetony reklamowe

Kasetony reklamowe to reklamy uważane za wysoce skuteczne. Montuje się je np. na dachach kiosków lub innych, niewielkich budynków. Są ciekawą formą prezentacji dla odbiorców, a fakt, że znajdują się na podwyższeniu wpływa na przyciąganie uwagi. Ponadto wywołują uczucie eleganckich i prestiżowych reklam.

Reklama w ruchu

To graficzna reklama marki, którą określa się mianem „mobil”, czyli platformy jezdni, którą ciągnie pojazd. Taka reklama pozwala na zastosowanie dużego motywu graficzno-tekstowego, a jej mobilność przekłada się na fakt, że trafia do szerokiego grona odbiorców, będących potencjalnymi klientami.

Oklejanie samochodów materiałami marketingowymi

Oklejanie aut to często spotykana forma reklamy, mając postać oklejanych samochodów. Są to materiały zarówno graficzne, jak i z logo oraz tekstem. Sprawdza się to zwłaszcza, gdy mamy do dyspozycji oryginalny pojazd, np. zabytkowy samochód, który sam w sobie przyciąga uwagę.

