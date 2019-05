Ubezpieczenie zagraniczne – kiedy może się przydać?

Niestety, bardzo często ogarnięci gorączką przygotowań do wyjazdu na wakacje, czy w jakimkolwiek inny celu, zapominamy o jednej niezwykle istotnej kwestii – o ubezpieczeniu. Każdy zapewne ma na względzie to, że zdrowie i bezpieczeństwo to bardzo ważny aspekt i nie można tego zaniedbywać. Zawsze lepiej stosować działania mające na celu zapobiegać przykrym zdarzeniom, niżeli później martwić się, jak rozwiązać dany problem.

Wszystko powinno zacząć się od kilku ważnych ustaleń – jaki jest cel naszego zagranicznego wyjazdu i jakim środkiem transportu będzie odbywała się podróż. Jeżeli będzie to jazda samochodem, warto upewnić się, czy jest on odpowiednio przygotowany i ubezpieczony. Jeśli planujemy sezonową pracę fizyczną, należy postawić na ubezpieczenie zdrowotne oraz NNW. Natomiast, jeżeli jest to wyjazd typowo wypoczynkowy, lub rekreacyjny – niezbędne będzie odpowiednie ubezpieczenie zagraniczne turystyczne.

Jak zadbać o ubezpieczenie samochodu za granicą?

Standardowa ochrona dla naszego pojazdu, to oczywiście klasyczna polisa OC. Od momentu, kiedy Polska znajduje się w Unii Europejskiej, nasze krajowe ubezpieczenie OC, obejmuje także wszelkie zdarzenia, do których doszło na terenie wszystkich państw członkowskich UE.

Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja, że nasza podróż będzie wymagała wyjazdu poza granicę Unii Europejskiej, niezbędne będzie zaopatrzenie się w tzw. Zieloną Kartę. Jest to stosowny dokument, który potwierdza posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, ważnego w krajach należących do systemu owej Zielonej Karty. W momencie, gdy mamy Autocasco, Assistance lub NNW kierowcy, upewnijmy się, czy dane kraje, przez które będziemy przejeżdżać, będą w stanie uwzględnić daną polisę.

Ubezpieczenie gwarantujące realną ochronę

Z roku na rok, coraz więcej osób decyduje się na zagraniczne wyjazdy w góry, lub też do ciepłych krajów. Bez względu na to, czy wyjazd ma charakter samodzielnie zorganizowanej wycieczki, czy też planowanej przez biuro podróży, należy mieć na uwadze to, że niezbędne będzie odpowiednie ubezpieczenie wyjazdowe. Może być ono przydatne szczególnie w wypadku, gdy zostaną przez nas zagubione dokumenty lub dojdzie do ich kradzieży, kiedy będziemy potrzebować pomocy lekarza za granicą, będziemy uczestnikami wypadku drogowego, bądź gdy z niezależnych od nas przyczyn, zostaniemy zmuszeniu do natychmiastowego odwołania wyjazdu i powrotu do kraju.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie turystyczne, które dołączone jest gratisowo do ceny wycieczki, bardzo często nie będzie wystarczające. Często w polisach tego typu, jesteśmy objęci ochroną jedynie podczas kiedy przebywamy na terenie hotelu. Problem pojawia się wówczas, kiedy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie poza nim. W takim wypadku, wszelkie koszty będziemy musieli pokryć „z własnej kieszeni”. Jeżeli wyjątkowo nie lubimy niemiłych zaskoczeń, postawmy na taką polisę ubezpieczeniową, która zapewni nam pełne bezpieczeństwo i należytą ochronę.

Praca w innym kraju? To także wymaga ubezpieczenia zagranicznego

Jak podają wszelkie dane, coraz więcej Polaków decyduje się na wyjazdy zagraniczne, aby uczestniczyć przy odbywających się tam pracach sezonowych. W wielu przypadkach, są to prace o charakterze fizycznym, jak np.: zbiory owoców i warzyw bądź też prace budowlane. Niestety, bardzo często jest to tzw. praca „na czarno” – bez żadnej umowy, a co za tym idzie, także bez ochrony ubezpieczeniowej.

Wiele osób, które pracują za granicą, podpisują stosowne umowy o pracę tymczasową, bezpośrednio z pracodawcą lub też przy udziale specjalnych agencji pośredniczących. W każdym wypadku obowiązkiem jest to, aby upewnić się, czy posiadamy NWW i ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli okaże się, że takowego nie mamy, chociażby w sytuacji hospitalizacji – koszty jakie poniesiemy, mogą sięgać nawet kilku tysięcy euro. Co gorsza, nigdy nie zostaną one nam zwrócone.

Poszukując odpowiedniego ubezpieczenia, posłużmy się internetowymi kalkulatorami i porównywarkami.

