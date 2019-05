STS bukmacher 2019

Początkujący gracze często mają problem z wyborem bukmachera dla siebie, szczególnie teraz, kiedy rynek bukmacherski w Polsce rozwija się całkiem sprawnie i coraz to nowsze podmioty otrzymują licencję Ministerstwa Finansów. Wielu klientów wychodzi z założenia, że najlepszym wyborem są bukmacherzy z wieloletnim doświadczeniem i to im warto zaufać. Jednym z najdłużej działających operatorów w Polsce jest bukmacher STS. Trzeba też wiedzieć, że jest to firma, która posiada największe udziały na polskim rynku bukmacherskim, a od niedawna STS oferuje swoje usługi również w innych, wybranych krajach europejskich.

Jaka jest u bukmachera STS oferta?

Oczywiście dla każdego typera liczą się najbardziej kursy oraz zakres oferty – powinna być ona szeroka, przez co zaspokoi oczekiwania pasjonatów nawet tych niszowych sportów. Na co możemy liczyć, obstawiając zakłady bukmacherskie STS? Do dyspozycji gracza jest około trzydziestu dyscyplin, więc jest w czym wybierać. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, skoki narciarskie tenis – są to bez wątpienia jedne z najpopularniejszych dziedzin, lecz w STS zakłady bukmacherskie można obstawić także z unihokeja, siatkówki plażowej czy footballu australijskiego. Coraz chętniej obstawia się także esporty, więc i ten bukmacher udostępnił taką opcję u siebie. Trzeba przyznać, że wybór gier jest całkiem spory – można obstawiać między innymi CS, LoL, Dota, Warcraft, Overwatch lub StarCraft.

Jeżeli jednak ktoś nie przepada za sportem, ma inne możliwości. Można obstawić u tego buka wydarzenia z dziedziny rozrywki – aktualnie na topie jest Eurowizja, więc jeśli ktoś interesuje się akurat tą imprezą i ma swojego faworyta, może zdecydować się na zakłady STS.

W ofercie przewidziane są popularne opcje w postaci zakładów LIVE i co interesujące, w STS można także obejrzeć transmisję na żywo z danego wydarzenia sportowego. Jest to jeden z nielicznych bukmacherów, którzy w swojej ofercie posiadają taką opcję, a trzeba przyznać, że gracze lubią z niej korzystać. STS idzie z duchem czasu i posiada oprócz oficjalnej strony internetowej także swoją aplikację mobilną. Typerzy coraz częściej chcą obstawiać, wykorzystując urządzenia takie jak smatfon. Nic więc dziwnego, że bukmacherzy inwestują w aplikacje.

Akcje bonusowe u bukmachera STS

Każdy gracz przyzna, że promocje są niezwykle pożądane i każdy typer lubi otrzymywać coś w prezencie od bukmachera. Praktycznie u każdego operatora można napotkać promocje, głównie te na start – to właśnie one przyciągają uwagę nowych klientów i przekonują do zarejestrowania konta. Bukmacher STS bonus także posiada w swojej ofercie. Będzie to chociażby bonus od depozytu, freebet czy zakład bez ryzyka. Bonus STS skierowany jest zatem do osób, które swoją przygodę z bukmacherką dopiero zaczynają.

Więcej informacji o sts znajdziesz na stronie kod bonusowy sts https://www.rynekbukmacherski.pl/sts-bukmacher

W przypadku bukmachera STS kod promocyjny, który ma zwiększać nieco przyznaną na starcie kwotę, również funkcjonuje. Niejeden typer korzysta z tego typu udogodnień, lecz przypominamy o konieczności czytania regulaminów – tylko tam znajdują się wszystkie informacje o ograniczeniach oraz wymogach, którymi został obarczony bonus. Najczęściej będzie to wymóg wielokrotnego obrotu po odpowiednio wysokim kursie. Jednakże trzeba też przyznać, że każdy buk ogranicza w ten sposób proponowane bonusy.

Bukmacher STS wspiera polski sport

Warto wiedzieć, że STS nie tylko oferuje możliwość obstawiania zakładów wzajemnych, lecz również wspiera polski sport przez sponsoring i jest patronem e-sportu. Bukmacher ten prowadzi także fundację Sport Twoją Szansą, dzięki której może rozwijać się wiele młodych talentów sportowych. Między innymi dlatego STS opinie wśród klientów zyskuje pozytywne, ponieważ gracze doceniają fakt, że bukmacher wspiera nasz rodzimy sport.

Ostateczny wybór zakładu bukmacherskiego zawsze należy do klienta. Pamiętaj, że zakłady wzajemne można zawierać jedynie u legalnych operatorów, czyli takich, które posiadają licencję polskiego Ministerstwa Finansów. Za grę u nielegalnych bukmacherów grozi kara pieniężna. Mimo wszystko hazard wiąże się z ryzykiem uzależnienia oraz utraty środków finansowych, dlatego graj odpowiedzialnie.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki