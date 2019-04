Brony zębowe – zastosowanie i rodzaje

Brona to maszyna rolnicza, która wykorzystywana jest w celu rozdrabniania i spulchniania gleby. Pozwala znacząco ułatwić pracę gospodarcze, które niegdyś rolnicy musieli wykonywać samodzielnie. Brona głównie używana jest po orce lub po procesie siewu. Skutecznie rozdrabnia zbryloną glebę, dzięki temu umożliwia dokładne rozgrabienie pól uprawnych, a także przykrycie ziaren cienką warstwą gruntu. Sprawdza się również przy zwalczaniu chwastów, ponieważ skutecznie wyrywa kłącza i zapobiega ich rozwoju.

Brony to niezawodne maszyny rolnicze, które doceniane są na całym świecie. Ich produkcją zajmują się liczne zakłady mechaniczne – polskie i zagraniczne. Obecnie w Polsce renomowanym producentem bron jest POM Augustów.

POM Augustów to producent rozmaitych maszyn rolniczych, który dysponuje nowoczesnymi liniami technologicznymi oraz rozbudowanym parkiem maszynowym. Dzięki wysokiemu stopniowi technologii wytwarza niezawodnej jakości urządzenia rolnicze. Nastawiony jest na rozwój, chętnie wprowadza unowocześnienia i korzysta z nowoczesnych robotów spawalniczych. Aktualnie maszyny rolnicze POM Augustów można nabyć bezpośrednio u producenta, jak również w sklepie TwojaZagroda.pl, który jest oficjalnym dealerem.

Najpopularniejsze rodzaj bron

W rolnictwie wykorzystywane są trzy rodzaje bron – brony zębowe, talerzowe i aktywne. Brony zębowe zbudowane są z podwieszanej kratownicy, która umieszczona jest na łańcuchach i stelażu (ciągnik) lub na podwoziu (ciągniona przez zwierzę). Brony zębowe dzielą się na drewniane, stalowe, kolczaste i sprężynowe.

Brony drewniane są najstarszym modelem bron, obecnie zostały wycofane z produkcji i głównie zdobią obiekty muzealne. Odznaczały się drewnianą konstrukcją, która była nie wytrzymała i sprawiała wiele trudności podczas wykonywania prac rolnych. Brony stalowe budową bardzo mocno przypominają brony drewniane, jedną różnicą jest zmiana rodzaju surowca z drewna na wytrzymałą stal. W skład bron stalowych wchodzą między innymi brony faliste, które charakteryzują się wygiętymi profilami stalowymi. Brony kolczaste odznaczają się zębatymi tarczami, które obracają się na wspólnej osi. Brony sprężynowe posiadają wygięte i zakończone specjalnymi radełkami sprężyny. Najczęściej używane są do płytkiego bronowania lub odchwaszczania gleby.

Brony talerzowe najczęściej używane są przez duże gospodarstwa rolne. Charakteryzują się większą wydajnością oraz sprawnością. Potrafią szybciej i skuteczniej rozdrobnić glebę, niż brony zębowe. Brony talerzowe posiadają wklęsłe tarcze, które odpowiadają za rozdrabnianie gleby. Mają duże zapotrzebowanie na moc roboczą, dlatego też mogą współpracować jedynie z ciągnikami.

Brony aktywne dostępne są na rynku w formie samodzielnych urządzeń podłączanych do ciągnika oraz jako element agregatów uprawowych. Muszą być zasilane przez WOM, dzięki temu mogą być wykorzystywane na ciężkich i mocno zbrylonych glebach. Podczas pracy zużywają dużą ilość paliwa, dlatego też ich zastosowanie musi być odpowiednio przemyślane. Brony aktywne to między innymi brony wirnikowe i brony wahadłowe. Brony wirnikowe wyróżniają się wirnikami zamocowanymi na wale i składającymi się z dwóch zębów służących do kruszenia gleby. Natomiast brony wahadłowe bardziej przypominają brony zębowe. Skonstruowane są z belek ze stalowymi zębami, które poruszają się ruchem wahadłowym. Nie potrzebują wysokiej mocy ciągnika, przez co są mniej efektywne od bron wirnikowych.

Brony można podzielić również według masy na lekkie i spulchniające rolę na głębokości od 2 do 5 cm, średnie od 4 do 6 cm oraz ciężkie od 6 do 10 cm.

Brony zębowe POM Augustów

Wysokiej jakości brony zębowe produkuje POM Augustów. Cieszą się powodzeniem wśród rolników, ponieważ zużywają mało paliwa, są ustawne i wydajne. W ofercie POM Augustów znajdują się brony zębowe zawieszane U 211/2, U 212/2 i U 358. Brona U 211/2 ma szerokość roboczą 3,18 m, pozwala na maksymalną głębokość uprawy 8 cm i wymaga Cyganika o mocy 15 kW. Brona U 212/2 odznacza się szerokością roboczą 5,3 m, maksymalną głębokością uprawy 8 cm i potrzebuje ciągnika o mocy 25 kW, zaś borny U 358 ma szerokość roboczą 4,24 m, pozwala na głębokość uprawy mas 8 cm i sprawdza się przy zastosowaniu ciągnika o 20 kW.

POM Augustów w ofercie posiada brony zębowe zawieszane, takie jak ciężka 3-polowa U 348 oraz 5-polowa U 348/1. Pierwsza z nich U 348 ma szerokość roboczą 3,2 m , wymaga ciągnika o mocy 45 kW i pozwala na głębokość uprawy 12 cm. Brona U 348/1 charakteryzuje się szerokością uprawy 5,3 m i głębokością 12 cm, do pracy potrzebuje ciągnika o mocy 66 kW.

W asortymencie POM Augustów znajdują się również brony zębowe zawieszane 7-polowe, czyli modele U 224 i U 224/1. Oba modele posiadają wał strunowy, mają taką samą szerokość roboczą – 7 m oraz pozwalają na głębokość uprawy 150 mm. Wymagają zastosowania ciągnika współpracującego o minimalnej mocy 74 kw – U 224 i 95 kW – U 224/1.

