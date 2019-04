Jak ważne są znaki ewakuacyjne w oznaczaniu budynku?

Znaki służące do ewakuacji powinny się znaleźć właściwie w każdym obiekcie. Są one niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkim osobom, które przebywają na jego terenie. Znaki BHP powinny być odpowiednio rozmieszczone nie tylko wewnątrz budynku, ale również i na zewnątrz, informując o trasie drogi ewakuacyjnej.

Muszą się one znaleźć również w strategicznych punktach, które mają informować o przejściach, przeszkodach oraz rozmieszczeniu sprzętów medycznych. Najważniejsze jest to, żeby każdy mógł takie znaki dostrzec i zastosować się do przekazywanych przez nie komunikatów. Ważne jest również to, żeby symbole były widoczne nawet w warunkach, kiedy brakuje światła. Dlatego tabliczki ewakuacyjne powinny posiadać właściwości fotoluminescencyjne z wysokim znacznikiem luminescencji. Dzięki temu budynek będzie odpowiednio zabezpieczony, w razie jakichkolwiek zagrożeń.

Jak powinny być rozmieszczone piktogramy ewakuacyjne?

Odpowiednie umieszczenie danego znaku, jest kluczowe, w sprawnym przebiegu ewakuacji. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, z jakiego materiału są wykonywane tablice. Najlepiej jest wybrać znaki drukowane na folii lub płycie fotoluminescencyjnej. Dzięki odpowiedniemu pigmentowi zdolnemu do emisji światła w słabych warunkach oświetleniowych, będą one doskonale widoczne w słabiej oświetlonych miejscach. Najważniejsze jest przemyślane rozmieszczenie oznaczeń, w miejscach, gdzie będą widoczne i czytelne. Najlepiej jest umieścić je w takich miejscach, w których może zajść wątpliwość co do kierunku, w którym przebiega droga ewakuacyjna. Oznaczenia powinny znajdować się na stałym podłożu, najlepiej na ścianach, na wysokości około 150 – 200 cm od podłogi. Należy również dostosować rodzaj materiału, z którego wykonany jest dany znak ewakuacyjny. Dlatego w miejscach podatnych na zbieranie wilgoci nie należy stosować folii, tylko bardziej wytrzymałą płytę. Dodatkowo w miejscach narażonych na zapylenie, znaki ewakuacyjne BHP trzeba regularnie czyścić, ponieważ muszą być stale czytelne.

Znaki ewakuacyjne i ich znaczenie, czyli kilka słów o znakach BHP.

Od 2012 roku obowiązuje nowa norma związana z oznaczeniami bezpieczeństwa – PN-EN ISO 7010. Są to piktogramy uniwersalne, obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej. Są one o wiele bardziej intuicyjne, więc ich odczytywanie również nie powinno stanowić problemu dla osób na całym świecie. Najczęściej spotykanymi znakami ewakuacyjnymi są oznaczenia dotyczące kierunku do wyjścia drogi ewakuacyjnej oraz ogólne strzałki kierunkowe. Są również znaki powszechnie spotykane na drzwiach pchaj/ciągnij aby otworzyć, stłuc w celu uzyskania dostępu i wiele innych. Jest prawie 120 różnych znaków BHP oraz specjalnie przygotowane piktograficzne instrukcje postępowania w razie pożaru, które można zamontować w każdym większym obiekcie. Warto również przejrzeć nie tylko podstawowe oznaczenia takie jak kierunek, w którym znajduje się wyjście ewakuacyjne, ale również oznaczenia technicznych środków przeciwpożarowych oraz znaki uzupełniające zawierające znaki ewakuacyjne opis..

Rodzaje znaków ewakuacyjnych

Jest ponad 40 podstawowych znaków BHP, które pomagają przy ewakuacji. To przede wszystkim oznaczenia informujące o tym, gdzie znajduje się apteczka, gdzie można znaleźć drabinę ewakuacyjną, gdzie jest miejsce zbiórki do ewakuacji i wiele innych. Natomiast najważniejsze są oczywiście znak wyjście ewakuacyjne, informujący o kierunku, w którym należy wyjść z budynku. Oznaczenia technicznych środków ppoż. również są niezbędne, ponieważ są to znaki ewakuacyjne z opisem, zaznaczające miejsca, w których znajduje się klucz do wyjścia ewakuacyjnego lub też pojemnik z maskami ucieczkowymi. Oznaczenia uzupełniające, to różne wariacje podstawowych piktogramów, jak na przykład wyjście ewakuacyjne znak z dodatkowymi kierunkami do wyjścia drogi ewakuacyjnej. W tej kategorii można również znaleźć oznaczenia drogi dla niepełnosprawnych, strome schody lub cyfry i litery. Takie znaki ewakuacyjne podpisane są znacznym ułatwieniem podczas akcji ewakuacyjnej.

Podstawowe zasady ewakuacji

U podstaw każdej akcji ewakuacyjnej leży podporządkowanie się osobie, która taką ewakuacją kieruje. Dzięki temu taka ewakuacja będzie przebiegać sprawnie i wszyscy bezpiecznie się wydostaną ze strefy zagrożenia. W miejscach pracy podczas akcji ewakuacyjnej należy słuchać poleceń przełożonego lub osoby wyznaczonej przez niego. W trakcie ewakuacji należy zachować spokój, ponieważ nadmierna panika i bieganie może również utrudnić ewakuację innych osób. Należy również poruszać się tylko i wyłącznie po ścieżce ewakuacyjnej wyznaczonej przez znaki rozmieszczone w budynku. Tylko dzięki zachowaniu podstawowych zasad BHP, ewakuacja przebiegnie pomyślnie.

