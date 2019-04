Dlaczego detoks alkoholowy odgrywa ważną rolę w procesie wychodzenia z alkoholizmu?

Odtrucie alkoholowe czyli tzw. detoks to jeden z pierwszych i najważniejszych etapów procesu wychodzenia z alkoholizmu. Choć często wiązany z najbardziej nieprzyjemnymi fizycznymi doświadczeniami w przeciągu całego leczenia, detoks to jedyny sposób by całkowicie pozbyć się resztek alkoholu z organizmu człowieka, uzupełnić wszystkie niedobory płynów i witamin wynikające z długotrwałego nadużywania alkoholu oraz przygotować ciało na życie bez ciągłego dopływu trunków wysokoprocentowych. Dlaczego detoks alkoholowy odgrywa ważną rolę w procesie wychodzenia z alkoholizmu i jak powinien przebiegać prawidłowo?

Stan organizmu po alkoholizmie a rola detoksu alkoholowego

Słowo detoks doskonale zakorzeniło się w języku potocznym jako określenie pewnego rodzaju odtruwania organizmu, usuwania z niego szkodliwych substancji i oczyszczania pozwalającego na prawidłowe funkcjonowanie ciała człowieka. W przypadku alkoholizmu detoks to jednak nie tylko sposób na usunięcie pozostałości alkoholu z organizmu, ale przede wszystkim metoda opanowania objawów zespołu abstynencyjnego towarzyszącego odstawieniu alkoholu po dłuższym, regularnym piciu i przywrócenia do organizmu substancji niezbędnych dla jego zdrowia.

Wśród najczęstszych objawów zespołu abstynencyjnego, a więc i wieloletnich skutków nadmiernego spożywania alkoholu warto wymienić wzmożony lęk, niepokój, rozdrażnienie, bezsenność, bóle mięśni i ciała, nadmierną potliwość, biegunki, zaburzenia pracy serca i wahania ciśnienia, a także ogólne odwodnienie i niedożywienie organizmu. Osobie uzależnionej trudno samodzielnie odstawić alkohol i poradzić sobie z nagłym napływem wszystkich powyższych objawów – detoks prowadzony pod ścisłą kontrolą lekarzy i specjalistów leczenia uzależnień to jedyny sposób, by przetrwać odstawienie alkoholu bezpiecznie.

Jak przebiega detoks alkoholowy?

W trakcie leczenia detoksykacyjnego głównym zadaniem dla lekarzy jest odtrucie organizmu po regularnym, często wieloletnim zażywaniu alkoholu. Uniemożliwienie osobie uzależnionej dostępu do alkoholu połączone z dawkowaniem kroplówek i płynów uzupełniających niedobory w składnikach odżywczych i przywracających równowagę wodno-elektrolitową w organizmie pozwala skutecznie pozbyć się zarówno samego alkoholu, jak i produktów jej rozkładu, które powodują nieprzyjemne skutki picia (w tym popularnego kaca).

Odtrucie alkoholowe musi być prowadzone pod fachową opieką lekarza po to, by objawy takie jak padaczka, zaburzenia pracy serca, majaczenie czy lęki mogły zostać w porę opanowane i pacjent mógł bezpiecznie przejść cały proces detoksykacji. Proces oczyszczania organizmu z toksyn powinien być też rozłożony w czasie – uzupełnienie najważniejszych substancji odżywczych i przystosowanie organizmu do funkcjonowania bez alkoholu może zająć nawet kilka dni, jednak tylko tak można upewnić się że negatywne skutki wieloletniego przepicia nie nawrócą podczas terapii i nie staną się powodem wzmożonej chęci sięgnięcia po alkohol.

Podjęcie detoksu to pierwszy krok do uwolnienia się od choroby alkoholowej i często jeden z najtrudniejszych etapów, podczas którego uzależnieni zdają sobie często po raz pierwszy sprawę z negatywnych efektów wieloletniego picia i strat, jakie w tym czasie poniósł ich organizm. To właśnie ze względu na możliwe objawy zespołu abstynencyjnego konieczne jest, by detoks odbywał się pod ścisłą kontrolą lekarzy i nie był w żaden sposób pospieszany. Na detoksie alkoholowym jednak nie koniec leczenia samego alkoholizmu – osoba, która z pomocą lekarzy została oczyszczona z pozostałości alkoholu i podbudowana fizycznie i psychicznie dzięki dostarczeniu do organizmu niezbędnych substancji odżywczych i witamin może dopiero na tym etapie przystąpić do właściwego leczenia z pomocą psychoterapeutów.

Alkoholizm to choroba zarówno fizyczna, jak i psychiczna, dlatego też nie można spodziewać się skutecznego leczenia wykorzystując jedynie jedną z metod (samą psychoterapię lub sam detoks). Detoks odgrywa więc ważną rolę w procesie wychodzenia z alkoholizmu, ponieważ pozwala osobie uzależnionej po raz pierwszy od dawna poczuć całkowitą wolność od alkoholu i produktów jego rozkładu, a tym samym odczuć poprawę samopoczucia związaną z całkowitą trzeźwością. Najczęściej to właśnie po detoksie osoby uzależnione zaczynają zdawać sobie sprawę z problemów, jakie przez lata wynikły z ich uzależnienia i jak ważne jest skupienie się na tym etapie na podjęciu leczenia w formie terapii i przepracowania problemów bez chęci czy okazji sięgnięcia po trunek.

Detoks alkoholowy stanowi punkt wyjściowy w procesie leczenia alkoholizmu i choć część osób decyduje się sięgać po dalszą pomoc terapeutyczną w formie otwartych spotkań, poddanie się całkowitej opiece ośrodka odwykowego na czas pierwszych dni lub tygodni bez alkoholu w połączeniu z kontrolowanym detoksem to najskuteczniejszy sposób na pełne wyjście z alkoholizmu.

