Przetwornik mp3 z YouTube – musisz to o nim wiedzieć

Ludzie bardzo często decydują się na ściąganie mp3 z YouTube. Dlaczego? Bo to bardzo prosta forma zasilenia swojego urządzenia elektronicznego w dobrą muzykę albo ciekawe treści np. edukacyjne wykłady, podcasty czy ciekawe fakty. Często nie mamy czasu również oglądać tego w domu i jedyna możliwość jest wtedy, kiedy jesteśmy np. w drodze do lub z pracy i jeśli nie mamy na swoim telefonie Internetu – ściągnięcie czegoś w formie mp3 z YouTube jest jedyną możliwością. Jak to jednak działa? Odpowiemy wyczerpująco na wszystkie pytania.

Najważniejsza jest kwestia legalności

Ściąganie zawsze kojarzy nam się z czymś nie do końca legalnym. A w tym przypadku całkiem niesłusznie. Twórcy wrzucają swoje projekty na YT, więc liczą się z tym, że ktoś może chcieć je wykorzystać do własnych celów. I to jest właśnie kluczem do wszystkiego, te dwa słowa, czyli „własne cele”. Nie należy w żadnym stopniu rozpowszechniać danych materiałów, ani tym bardziej ich sprzedawać. Jeśli zrobimy cokolwiek z tego, o czym napisaliśmy, łamiemy prawo autorskie. A łamanie prawa autorskiego jest bardzo silnie karane. Nawet jeśli kiedyś filmik zostanie usunięty – nie daje nam to prawa do takich działań, bo ktoś gdzieś nadal jest właścicielem danego filmu.

Dlaczego ludzie w ogóle ściągają mp3 z YouTube?

Z różnych powodów. Nie do wszystkiego jest potrzebny obraz, a czasami interesuje nas sama merytoryczna treść. Dzięki temu możemy pokusić się o ściągnięcie tego w formacie mp3 na swój telefon i cieszyć się tym niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Do najczęstszych powodów ściągania filmów na format mp3 możemy zaliczyć:

brak Internetu w telefonie – chcemy czegoś słuchać poza domem, ale nie mamy możliwości odpalenia YT bez Internetu

to, że dane treści nie występują nigdzie poza YouTube

wysokie ceny płyt i wąski wybór

niesamowita wygoda w słuchaniu z telefonu, a nie prosto z YT – chociażby dlatego, że nie możemy zablokować telefonu podczas słuchania z YouTube

bardzo ciekawe treści, które chcemy mieć zawsze przy sobie

strach przed tym, że materiał zostanie usunięty przez właściciela, a my naprawdę go bardzo lubimy

Jak widać – ile osób, tyle powodów.

Gdzie korzystać z konwertera mp3 z YouTube?

W zasadzie w Internecie jest wszędzie tego pełno. Ostatnio pojawił się ciekawy artykuł https://alerekord.pl/czlowiek/wyszukiwarka-mp3, w którym dokładnie wyjaśniono wszystkie najważniejsze kwestii, a w dodatku polecono bardzo ciekawy program do ściągania mp3 z YouTube, z którego naprawdę warto korzystać. Jest prosty w obsłudze, ciekawy i posiada kilka dodatkowych funkcji. Zachęcamy więc do zapoznania się z tym materiałem.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki