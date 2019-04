Zakłady bukmacherskie online

Nowy a stary bukmacher – u kogo gra będzie korzystniejsza?

Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej w polskim Internecie istnieje kilkanaście podmiotów legalnie oferujących bukmacherskie zakłady, a propozycja nowego jest w przygotowaniu, ponieważ licencję uzyskał w styczniu bieżącego roku, wybór nie jest tak słaby, jak jeszcze dwa lata temu, kiedy to po wprowadzeniu radykalnych zmian w przepisach zostały tylko Totolotek, STS i Professional (obecnie Fortuna).

Właśnie, skoro już przy nich jesteśmy… Czy lepiej jest trzymać się starych, znanych marek, czy może wyjść naprzeciw nowym i sprawdzić, co mają do zaoferowania?

Trudno odpowiedzieć na to jednoznacznie. Wydaje się, że bukmacherka to branża, w której na wiele pytań nie da się znaleźć jednej prawidłowej odpowiedzi…

Akurat w tej kwestii bywa różnie. Czasami ci, którzy najdłużej posiadają licencję idą z duchem czasu i wychodzą naprzeciw graczom internetowym z ciekawymi propozycjami, ale są też tacy, dla których gracze online są mniej ważni.

Pod względem wysokości kursów, żaden polski zakład bukmacherski nie będzie odstawać zbyt mocno, z kolei z bonusami jest inaczej. Większość oferuje standardowe bonusy od depozytu i bez depozytu, ale niektórzy, jak na przykład Totolotek, mają sporo dodatkowych promocji.

Na pewno najrozsądniej jest przeanalizować oferty i zweryfikować, co może być najkorzystniejsze. Może tu pomóc śledzenie serwisów piszących na temat bukmacherki oraz sprawdzanie rankingów. Pamiętajmy jednak, by nie kierować się bezkrytycznie tym, co zawierają portale, ponieważ ze względu na umowy z poszczególnymi markami, umieszczają je na podium.

Zakłady bukmacherskie online i ich propozycje

Pod względem przyciągnięcia potencjalnego klienta, bukmacherka działa jak każda inna branża, jednak należy podchodzić do niej bardziej odpowiedzialnie niż do innych. Bukmacherzy mają wysokie wymagania, jeśli chodzi o wygrywanie, a za promocje płaci się więcej, niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka. Dlatego też należy uważnie czytać regulaminy, aby z góry zapobiec naszemu zdziwieniu. Może to być szczególnie ważne dla początkujących graczy.

Jedni, zwłaszcza starsi gracze, ufają sprawdzonym markom działającym w Polsce od wielu lat, inni wolą wypróbowywać nowych. Ma to zresztą odbicie w podejściu do życia i wybierania każdej firmy świadczącej usługi, którymi jesteśmy zainteresowani. Ktoś preferuje współpracę ze znanymi, renomowanymi firmami, natomiast inni będą bardziej skłonni poszukiwać nowości i sprawdzać nowsze propozycje.

Nie ma dobrego i złego podejścia do tego tematu. Nie ma też idealnego rozwiązania, dlatego dobrze jest śledzić rankingi i czytać o bukmacherach, ponieważ pozwala to na zdobycie szerszego oglądu.

Nie liczmy jednak na oferty na miarę zagranicznych podmiotów, gdyż zakłady bukmacherskie przez Internet odbijają sobie na graczach polskie podatki. Nie ma więc sensu nastawiać się na kursy podobne do tych, które oferują europejskie marki.

Bukmacher to nie sposób na życie

Bukmacher online może nieść ze sobą sporą dawkę rozrywki. Jeśli pasjonujemy się sportem oglądanie mistrzostw może zostać połączone z ewentualnymi wygranymi, natomiast nie ma sensu liczyć na wielkie kwoty.

Kiedy interesuje nas zarobienie dużych pieniędzy lepiej nie stawiać na zakłady bukmacherskie Jak grać, aby zgarnąć większe kwoty, co prawda można się nauczyć. Doświadczeni gracze mają się całkiem nieźle i mogą pochwalić częstymi wygranymi, jednak obstawianie to nie sposób na życie. Traktujmy je więc jako formę rozrywki, na co dzień zarabiając w inny, znacznie bardziej opłacalny sposób.

Należy pamiętać, że dozwolona jest gra tylko u legalnych firm bukmacherskich w Polsce. Gra u nielegalnych jest zabroniona przez prawo. Każda forma hazardu wiąże się z ryzykiem utraty środków finansowych czy problemem uzależnień.

