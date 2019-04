Ile kosztują kule do kąpieli – od czego zależy cena?

Musujące kule do kąpieli można uznać za hit w ostatnim czasie. Rzeczywiście trudno się oprzeć pokusie odprężającej kąpieli w wodzie, która oszałamiająco pachnie, a przecież na walorach aromaterapeutycznych i relaksacyjnych nie kończą się zalety tego produktu. Sprawdźmy zatem, ile kosztują kule do kąpieli i dlaczego nie warto przy zakupie kierować się wyłącznie ceną.

Piękny zapach i doskonałe właściwości bomb kąpielowych

Niewiele trzeba, aby urządzić sobie domowe SPA. Wystarczy wskoczyć do wanny wypełnionej ciepłą i pachnącą wodą. Już po kilku minutach czuje się dobroczynne efekty takiego zabiegu. Co ważne, w ten sposób można też sporo zaoszczędzić, ponieważ zakup kuli do kąpieli jest znacznie tańszy niż wizyta w centrum SPA.

Kule musujące nie tylko cieszą oczy swoim wyglądem i nos oszałamiającym zapachem, ale także mają dobroczynny wpływ na skórę. Kula po wrzuceniu do wody zaczyna musować i tym samym uwalniać składniki pielęgnacyjne, które doskonale nawilżają oraz odżywiają całe ciało. Skóra staje się miękka, bardzo delikatna i fantastycznie oczyszczona, także z toksyn. To wszystko za naprawdę niewysoką cenę.

Zobacz także: właściwości kul do kąpieli.

Ile kosztują kule do kąpieli i skąd tak duże różnice w cenach?

W ofercie rynkowej można znaleźć propozycje zarówno za kilka złotych, jak i za kilkadziesiąt. Prawdopodobnie wiele osób sięga po kule do kąpieli za 4-5 zł i nawet nie zastanawia się nad zakupem produktu za 40-50 zł. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie warto przepłacać. Jednak diabeł tkwi w szczegółach, a takim istotnym detalem w tym przypadku jest sposób wykonania kuli oraz zastosowane składniki.

Najtańsze kule są zatem produktem masowym, który niekoniecznie gwarantuje wysoką jakość, a ta w głównym stopniu zależy od kompozycji wykorzystanych składników.

Droższe kule do kąpieli produkuje się ręcznie, a dzięki temu w pełni zostają zachowane pozytywne właściwości produktu. Co więcej, stosuje się wyłącznie naturalne składniki, ewentualnie z niewielkim dodatkiem całkowicie bezpiecznych syntetyków, więc kule nie podrażniają skóry i są bezpieczne nawet dla alergików i dzieci.

Wyższa cena wiąże się zatem z wysoką jakością – kupując kule Lush bądź Bomb Cosmetics ma się pewność, że zawarte w nich naturalne olejki eteryczne i oleje cudownie wpłyną na stan skóry, a zarazem ukoją nerwy i skutecznie zrelaksują.

Dlatego warto sięgać po trochę droższe, ale bezpieczne bomby do kąpieli. Duży wybór tych wspaniałych produktów jest dostępnych w sklepie internetowym Candy Bath.

(tekst sponsorowany)

