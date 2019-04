Pokrótce o kredytach na zakup domu

Współcześnie niewielu Polaków kupuje swoje wymarzone mieszkanie czy dom za gotówkę. Raczej decydujemy się na kredyt bankowy, który, choć jest mniej korzystną opcją pod względem finansowym, to często stanowi jedyną szansą na zakup własnego mieszkania. Zanim jednak weźmiemy kredyt, warto wiedzieć, jakie są rodzaje kredytów hipotecznych.

Na co kredyt?

Kredyt hipoteczny to specyficzny rodzaj zobowiązania bankowego. O ile kredyt gotówkowy możemy przeznaczyć na dowolny cel, to kredyt hipoteczny może być spożytkowany jedynie na zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym, czyli od osoby prywatnej lub na rynku pierwotnym, czyli od dewelopera lub od spółdzielni mieszkaniowej. Sam kredyt może nam posłużyć do zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, nabycie prawa odrębnej własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego, zakup działki budowlanej, zakup garażu wolnostojącego lub miejsca postojowego, zakup nieruchomości mieszkalnej z częścią usługową, spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez kredytobiorcę w innym banku lub instytucji finansowej na cele mieszkaniowe, zakup domu letniskowego o przeznaczeniu całorocznym na działce rekreacyjnej.

Zdolność kredytowa

Różne rodzaje kredytów są uzależnione od naszej zdolności kredytowej, a także od wartości nieruchomości. Maksymalnie w teorii bank może nam udzielić kredytu na zakup stu procent wartości mieszkania czy domu, ale najczęściej w praktyce musimy mieć wkład własny, który określany jest na około dwudziestu procent wartości kredytu. Aby uzyskać kredyt trzeba mieć zdolność kredytową, czyli inaczej mówiąc, jest to zdolność przy danych dochodach do obsługi spłat kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi. Nie znaczy to, że wystarczy przedstawić zaświadczenie o osiąganych dochodach. Bank po zapoznaniu się z naszymi zarobkami, ustali, jaką część pieniędzy w praktyce mamy do dyspozycji. Oznacza to, że odejmie od tej sumy wszystkie nasze wydatki stałe, koszty utrzymania oraz wszelkie koszty związane z obsługą innych kredytów czy pożyczek o ile takie mamy. Kwota, która nam zostanie, musi być na tyle duża, żeby wystarczyć na spłatę kredytu hipotecznego. Warto też wiedzieć, że każdy bank ma inną metodologię liczenia zdolności kredytowej. Dalego przy ustalaniu maksymalnej zdolności kredytowej można skorzystać z kalkulatorów.

Sam kredyt najczęściej udzielany jest w złotówkach, ale nie jest to obowiązek. Możemy też ubiegać się o kredyt w innych walutach. Najczęściej jest to euro, frank szwajcarski dolar czy korona norweska. Różny jest też czas spłaty kredytu. Najczęściej bank udziela nam pożyczki na okres trzydziestu lat. Jednak zdarzają się sytuacje, że płatność zostanie wydłużona do czterdziestu pięciu lat nawet do siedemdziesiątego roku życia kredytobiorcy. Wszystko zależy tu jednak od własnej, autonomicznej polityki banku oraz naszych możliwości spłaty kredytu. Bank bowiem przede wszystkim będzie zabezpieczał swój interes w zakresie spłaty zobowiązania.

