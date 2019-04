Gdzie występuje naturalna witamina C?

Witamina C jest niezwykle ważna dla organizmu. Jej niedobór może powodować osłabienie organizmu, a nasza skóra zaczyna się szybciej starzec. Kolejnym skutkiem niedoboru witaminy C jest zmniejszona kondycja fizyczna dlatego zażywanie tej witaminy jest również niezwykle ważne u sportowców jak i przeciętnych ludzi. Ten artykuł podpowie, gdzie można znaleźć naturalną witaminę C oraz jakie są skutki jej niedoboru.

Gdzie znajduje się najwięcej naturalnej witaminy C?

Najwięcej naturalnej witaminy C znajduje się w warzywach i owocach. Oto niektóre warzywa, po które warto sięgnąć, aby uzupełnić dzienną dawkę tej ważnej witaminy:

– nać pietruszki: 269 mg w 100 gramach

– papryka: 125-200 mg w 100 gramach

– brukselka: 65-145 mg w 100 gramach

– kalarepa: 70-100 mg w 100 gramach

– brokuły: 65-150 mg w 100 gramach

Na szczęście osoby, które szukają naturalnej witaminy C, a nie lubią warzyw, mogą również sięgnąć po słodkie owoce. Oto lista owoców, które są bogate w witaminę C:

– owoce dzikiej róży: 250-800 mg w 100 gramach

– czarna porzeczka: 150-300 mg w 100 gramach

– truskawki: 46-90 mg w 100 gramach

– kiwi: 84 mg w 100 gramach





Co się dzieje z ciałem, gdy jest niedobór witaminy C w naszym organizmie?

Zarówno brak witaminy C jak i nadmiar witaminy C jest szkodliwy dla naszego ciała. Oto niektóre dolegliwości, które towarzyszą przy niedoborze witamy C:

– powoduje wzrost ryzyka wystąpienia udaru mózgu aż o 60%. Według najnowszych badań, osoby w wieku średnim, które zażywają witaminę C regularnie mogą zapobiec udarowi.

– niedobór przyczynia się również do chorób wieńcowych, miażdżycy, a także choroby Alzheimera.

– brak odpowiedniej ilości witaminy C w naszym ciele może również powodować problemy z stawami, ponieważ kolagen unika osłabieniu.

Gdzie szukać pomocy w doborze witaminy C?

Przed przystąpieniem do ciągłego uzupełniania witaminy C warto skonsultować się z fachowcem, w celu uniknięcia przyswojenia nadmiaru tej witaminy. Rzetelnym źródłem będzie porada sprawdzonego dietetyka, który może polecić dietę na wzbogacenie witaminy C oraz farmaceuta, który może doradzić w doborze odpowiednich suplementów diety.

Kategoria artykułu: Ciekawostki