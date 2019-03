Chcesz odpocząć w weekendowym domku na lato?

Własny, mały, drewniany domek letniskowy umiejscowiony w cichej okolicy pełnej pięknej przyrody, to marzenie wielu ludzi.

Szczególnie tych, którzy mieszkają i pracują w mieście. Zgiełk i pośpiech towarzyszący im codziennie sprawia, że wyjazd do letniskowego domku na weekend, czy urlop, to dla nich spełnienie marzeń. Ale nie tylko mieszczuchy doceniają uroki spędzania czasu w domku letniskowym, bo coraz częściej widzi się tego budyneczki również na większych działkach koło „normalnego domu”, czy nawet w przydomowych ogrodach.

Przede wszystkim miejsce

Zabrzmi to może trochę jak truizm, ale przecież zanim już całkiem rozmarzymy się o tym, jak cudownie będzie spędzać weekendy pod miastem we własnym letniskowym domku, trzeba zastanowić się, czy w ogóle mamy miejsce, w którym można by go postawić.

Oczywiście, w najlepszej sytuacji są Ci, którzy posiadają przy domu naprawdę duży teren, który pozwoli na to, by obok swojego codziennego mieszkania postawić jeszcze jeden domeczek i traktować go czysto rekreacyjnie (choć zimą może być świetną przestrzenią do przechowywania, tak zwanym składzikiem).

Na pewno to zagadnienie nie dotyczy także tych, którzy już posiadają ziemię w malowniczym miejscu. Ale wszyscy Ci, którzy swoje marzenie o działce i drewnianym domku zaczynają „od zera” muszą przede wszystkim kupić ziemię. Oczywiście najlepiej wybrać jak najpiękniejsze miejsce, choć, niestety, im bardziej malownicza jest okolica, tym ceny są wyższe.

Niezwykle ważne jest też dokładne sprawdzenie w urzędzie właściwej gminy, na terenie której leży wypatrzona działka, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To właśnie w nim zawarte są informacje o długoterminowych planach dotyczących danej działki i jej otoczenia. W końcu, nikt nie chciałby wydać oszczędności na wymarzone siedlisko weekendowe w miejscu, przy którym planowane jest wybudowanie drogi czy fabryki.

Czas na wybór domku

Jeśli wszystkie formalne kwestie dotyczące kupna ziemi już za Tobą, teraz możesz odetchnąć z ulgą. Przed Tobą same przyjemności.

Wiele osób decyduje się na stworzenie projektu domku i postawienie go samodzielnie. Jednak ilość pracy jaką trzeba w to włożyć, a także czasu potrzebnego na wykonanie dzieła…to chyba gra nie warta świeczki. Dużo lepiej jest skorzystać z gotowych konstrukcji.

Aby wybrać jak najlepiej i kupić domek letniskowy, który będzie solidny, ładny i tani, najlepiej jest zaufać naprawdę wiarygodnemu producentowi. Takiemu, który słynie z produktów najwyższej jakości.

Niewątpliwie takim producentem architektury ogrodowej jest polska firma Wood&Play, która oferuje swoje produkty zarówno w sklepach stacjonarnych jak i w Internecie. Co ważne, każdy drewniany domek letniskowy ze sklepu Wood&Play możesz zamówić i zapłacić za niego nie wychodząc z domu, a produkt gotowy do złożenia zostanie dostarczony na wskazany przez Ciebie adres.

Dzięki temu na montaż wymarzonego domku na weekend poświęcisz zdecydowanie mniej czasu, niż gdybyś miał robić wszystko samodzielnie.

Solidne i tanie drewniane domki letniskowe Wood&play

W Wood& Play znajdziesz szeroki wybór drewnianych domków, o różnych wielkościach. Od maleńkich, prostych i czysto funkcjonalnych domków, jak na przykład John .

czy Peter (model Peter ma konstrukcję modułową, można więc swobodnie go rozbudowywać i dostosować jego rozmiar do potrzeb), aż do naprawdę sporych modeli takich jak dwukondygnacyjny, bardzo wyjątkowo prezentujący się domek Gregor.

Niezwykły jest także projekt Sylwia, który dzięki antresoli wewnątrz i dużego tarasu na zewnątrz stanowi idealne połączenie komfortowego budynku dającego poczucie bezpieczeństwa z sielankową chatką, w której można cieszyć się kąpielami słonecznymi na tarasie, a w deszczowe dni delektować się dźwiękiem kropel odbijających się od dachu.

Po więcej inspiracji zajrzyj na stronę www.woodandplay.pl

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki