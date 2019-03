Co zmieniło się po nowelizacji ustawy hazardowej i po czym można poznać legalne internetowe zakłady bukmacherskie?

Radykalne zmiany nastąpiły dwa lata temu. Choć radykalne, to zdecydowanie zbyt delikatne określenie… Afera hazardowa, którą ujawniono w 2009 roku, miała skutek w postaci znacznego zaostrzenia przepisów regulujących działanie gier hazardowych, zakładów wzajemnych, loterii promocyjnych oraz wszystkich podmiotów, których działalność opiera się na oferowaniu usług hazardowych.

W 2017 roku w życie w cielono dwie zmiany. Pierwsza miała miejsce w kwietniu, a druga ponad dwa miesiące później – w lipcu. Po ostatniej zmianie tylko legalni bukmacherzy internetowi w Polsce, czyli podmioty posiadające zezwolenie Ministerstwa Finansów, mają prawo na organizowanie zakładów wzajemnych w Sieci. Zresztą trudno się dziwić, skoro do czasu nowelizacji około dziewięćdziesiąt procent polskiego runku bukmacherskiego kontrolowały właśnie podmioty nieposiadające polskiej licencji.

Utworzono wtedy tak zwany „Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą”, gdzie umieszczono domeny należące do nielegalnych bukmacherów. Internetowi dostawcy otrzymali wytyczne dotyczące blokady zakazanych domen, a banki oraz firmy pośredniczące w operacjach finansowych zakaz współpracy z nielegalnymi bukami.

Oczywiście pozwoliło to w dużym stopniu przywrócić rynek w ręce polskich buków, jednak nie na sto procent. Jest to niemożliwe, ponieważ nielegalni bukmacherzy zmieniają blokowane domeny i powracają do polskiej Sieci z innymi, które zawierają oferty skierowane do polskich klientów.

Zatem chcąc obstawić na stronie bukmacherskiej, należy sprawdzić domenę. Wyłącznie „.pl” są licencjonowane. Żadna inna – nawet w języku polskim – nie będzie legalna.

Początkowo tylko trzy podmioty zyskały pozwolenie na to, by działać legalni bukmacherzy w Polsce, przy czym tylko dwa miały prawo funkcjonować jako legalny bukmacher online.

Teraz w polskim Internecie zgodnie z prawem swoje usługi oferuje aż piętnaście podmiotów. Lista bukmacherów legalnych jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów. Warto także czytać artykuły i sprawdzać rankingi, w których porównywane są oferty, jakie mają wszyscy legalni bukmacherzy online w Polsce, aby mieć możliwość zapoznania się z recenzjami pisanymi przez innych graczy i wybrać ofertę, która najlepiej spełnia nasze indywidualne oczekiwania.

Bukmacher Polska, czyli jaki warunki muszą spełnić bukmacherzy online, aby otrzymać licencję ministra?

Oczywiście, żeby zdobyć zezwolenie, na początku dany podmiot musi złożyć wniosek, którego czas rozpatrzenia wynosi do sześciu miesięcy. W związku z tym musi zostać on złożony stosownie wcześniej, ponieważ rozpoczęcie działalności będzie możliwe po jego pozytywnym rozpatrzeniu.

O licencję na zakłady internetowe mogą się ubiegać wyłącznie spółki akcyjne oraz spółki z.o.o. Legalny bukmacher internetowy może ją otrzymać nawet, jeżeli nie ma siedziby w Polsce, lecz wtedy firma musi być spółką akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie jej siedziba musi znajdować się na terenie UE albo Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Legalny bukmacher BEM Operations Limited z siedzibą na Malcie, ma z kolei w Polsce swojego przedstawiciela – to również jest dozwolone.

By móc działać jako legalny bukmacher w Polsce, do wniosku trzeba dołączyć wiele innych dokumentów i zaświadczeń. Są to miedzy innymi oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną, studium ekonomiczno-finansowe zawierające określenie inwestycji i przewidywanej rentowności, projekty regulaminów czy dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia kapitału. Nie będziemy wymieniać tu ich wszystkich, ponieważ jest to tylko wierzchołek góry lodowej, przez którą muszą się przebić bukmacherzy w Polsce. Jednak dzięki tak dokładnej weryfikacji gracze legalnych bukmacherów mogą mieć pewność, że zdeponowane przez nich środki są bezpiecznie.

Jeżeli wszystkie dokumenty zostaną zaakceptowane i bukmacher otrzyma stosowne zezwolenie, legalni bukmacherzy mają obowiązek sporządzenia regulaminu odpowiedzialnej gry w celu uniemożliwienia gry osobom niepełnoletnim.

Za wydanie zezwolenia polski bukmacher musi uiścić opłatę, która różni się w zależności od strategii, jaką buk opracował dla swojej działalności. Jest to 2000% kwoty bazowej za możliwość urządzania zakładów w sieci oraz 5000% kwoty bazowej za każdą stronę internetową.

Legalny bukmacher Polska…

Do wyżej wymienionych wymagań należy dodać jeszcze złożenie odpowiednich zabezpieczeń finansowych, jakie obowiązują polskie zakłady bukmacherskie. Proces otrzymania licencji jest czasochłonny i skomplikowany, jednak dzięki temu gracze mają 100% pewność co do wiarygodności legalnego podmiotu. W przeszłości niektórzy zagraniczni bukmacherzy po prostu bankrutowali lub znikali z Sieci, dosłownie z dnia na dzień razem ze środkami depozytowymi graczy.

Należy pamiętać, że także gra u legalnego bukmachera może skutkować problemem z uzależnieniem. Bukmacherka online wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości środków finansowych. Gra dozwolona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki