Kalkulator ubezpieczenia samochodu – jakich danych potrzebujemy?

Chcesz wykupić ubezpieczenie samochodowe? Aby nie przepłacić, skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeniowego. Jakie dane należy do niego wprowadzić, aby otrzymać dokładną kalkulację?

Coraz więcej kierowców korzysta obecnie z wygodnych kalkulatorów ubezpieczeniowych on-line. Dzięki nim można szybko sprawdzić różne oferty ubezpieczeniowe w polskich towarzystwach, a potem od razu zdecydować się na tę najtańszą i wykupić polisę bez wychodzenia z domu.

Przez Internet możemy sprawdzić przede wszystkim koszty dwóch popularnych polis samochodowych, a mianowicie:

Aby przygotować zestawienie kosztów ubezpieczeń, kalkulator ubezpieczenia samochodu poprosi nas o podanie różnych informacji. Jakich danych dokładnie potrzebujemy?

Jakie dokumenty przygotować do obliczenia kosztów ubezpieczenia samochodu?

Żeby dokonanie kalkulacji wysokości ubezpieczenia samochodowego, warto mieć pod ręką podstawowe dokumenty, z którymi będziemy mogli łatwo wypisać formularz do dokonania kalkulacji:

dowód osobisty

prawo jazdy

dowód rejestracyjny pojazdu

Zatem wtedy, gdy chcemy wykorzystać kalkulator ubezpieczenia samochodu, warto wcześniej zebrać powyższe dokumenty, by można było łatwo spisać z nich potrzebne informacje.

Dane potrzebne do obliczenia kosztów ubezpieczenia samochodu

Gdy chcemy rozpocząć kalkulację, wchodzimy na stronę kalkulatora, na przykład Porowneo.pl, który pozwala użytkownikom na łatwe porównanie cen polis samochodowych obowiązkowych oraz dodatkowych.

Następnie zaczynamy uzupełniać formularz – najczęściej wypisanie wszystkich pól zajmuje kilka minut, gdy posiadamy już wszystkie dane.

1. Informacje o samochodzie

W pierwszej kolejności kalkulator ubezpieczenia samochodu pyta użytkownika o informacje o samochodzie. Zostaniemy poproszeni o wprowadzenie informacji takich jak:

marka i model samochodu

rok produkcji samochodu

rodzaj paliwa

pojemność silnika

wersja pojazdu

Przy wprowadzaniu informacji o pojeździe warto zwrócić uwagę na jego wersję, w tym między innymi na liczbę miejsc oraz na pojemność silnika, ponieważ błędnie wprowadzone dane o samochodzie nie pozwolą nam na obliczenie rzeczywistych kosztów polisy.

Następnie przechodzimy do kolejnego etapu, podczas którego wprowadzamy jeszcze bardziej dokładne informacje o samochodzie. Kalkulator poprosi nas o przekazanie poniższych danych:

wykorzystanie samochodu – do celów prywatnych, biznesowych

własność samochodu – jeden właściciel lub współwłasność

data zakupienia i rejestracji pojazdu

kraj pierwszej rejestracji

aktualny przebieg pojazdu

zabezpieczenia antykradzieżowe stosowane w samochodzie

ewentualne uszkodzenia samochodu

miejsce parkowania samochodu

informacja o tym, czy samochód będzie używany przez dzieci

Zakres wymaganych informacji o samochodzie może różnić się w zależności od wybranego kalkulatora ubezpieczeniowego oraz od rodzaju wybranego ubezpieczenia – OC, AC.

2. Informacje o ubezpieczeniu

Wskazujemy na polisę ubezpieczeniową, którą chcemy wykupić. Najczęściej są to polisy OC oraz AC, ale dodatkowo mogą być to także inne polisy dodatkowe, na przykład NNW, pakiet Assistance.

Gdy poprzednio byliśmy ubezpieczeni, kalkulator ubezpieczenia samochodu poprosi nas o przekazanie informacji o poprzednim ubezpieczeniu.

3. Informacje o właścicielu

Ważnym punktem w formularzu kalkulatora ubezpieczeniowego są także informacje o właścicielu pojazdu. Warto pamiętać, że przy obliczaniu kosztów ubezpieczeń samochodowych znaczenie ma nie tylko sam pojazd, ale również jego właściciel.

Kalkulator ubezpieczenia samochodu będzie wymagał od nas podania szeregu różnych informacji, w tym takich jak:

płeć właściciela

data urodzenia właściciela

data uzyskania prawa jazdy

stan cywilny właściciela

forma zatrudnienia – zatrudnienie, własna firma, emerytura, renta, inne

posiadane dzieci

dodatkowi kierowcy, którzy mogą korzystać z samochodu

Także kalkulator może poprosić nas o przekazanie informacji osobowych oraz adresowych, a także naszego numeru PESEL. Nie są to informacje obowiązkowe, ale poprzez dodanie tych informacji możemy jednak otrzymać więcej ofert od różnych towarzystw, które wymagają ich przy obliczaniu składki.

To zatem wszystkie podstawowe informacje, których będzie wymagał od nas kalkulator ubezpieczenia samochodowego. Jak wspomnieliśmy wcześniej, mogą one różnić się w zależności od tego, z jakiego rodzaju kalkulatora skorzystamy. Niektóre z nich wymagają od użytkowników podania mniejszej, inne większej liczby danych.

Porowneo.pl – sprawdź koszty ubezpieczenia samochodowego już teraz!

Jeśli także chcesz zdecydować się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej w jeszcze niższej cenie, wybierz serwis Porowneo.pl ! To właśnie tutaj możesz szybko i wygodnie znaleźć tanie ubezpieczenia samochodowe OC oraz AC i inne polisy – bez potrzeby wychodzenia z domu!

Porowneo.pl to kalkulator ubezpieczenia samochodu, który jest łatwy w obsłudze – wypełnienie formularza potrzebnego do wyliczenia kosztów polisy to zaledwie kilka minut. Sprawdź już teraz, czy nie przepłacasz za swoje dotychczasowe ubezpieczenie!

(tekst sponsorowany)

