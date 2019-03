Co to znaczy, że hotel jest przyjazny rodzinie?

Szukając hotelu przyjaznego rodzinie, dobrze jest zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, dzięki którym podczas pobytu w obcym mieście wszyscy będziecie się czuć bezpiecznie i komfortowo. O jakich czynnikach mowa?

Sprawdź, kiedy można mówić o tym, że hotel jest przyjazny rodzinie

Jeżeli interesują Was hotele przyjazne rodzinom z dziećmi (jak np. Hotel Europejski we Wrocławiu) warto, abyście wiedzieli, czym powinien się wyróżniać taki obiekt. Im więcej czynników uwzględnicie, tym bardziej usatysfakcjonuje Was pobyt. Czym zatem wyróżnia się oferta dostosowana do potrzeb rodziny? Musi ona uwzględniać rozmaite potrzeby, które wynikają z obecności nie jednego, dorosłego gościa, a całej rodziny, w tym małych dzieci. Rozwiązania mogą dotyczyć różnych aspektów. Nie oznacza to, że każdy obiekt musi mieć wdrożone dokładnie takie same udogodnienia. Każdy hotel może podejść do tego aspektu w sposób indywidualny.

Cennik

Jednym z aspektów, który może wpływać na to, czy obiekt będzie odpowiedni na rodzinny pobyt, jest podejście do układania cennika i stosowania promocji. W wielu obiektach wyznacznikiem myślenia profamilijnego jest uwzględnienie znacznych obniżek cen za zakwaterowanie dziecka. Coraz więcej obiektów decyduje się nawet na bezpłatny kwaterunek dziecka poniżej dziesięciu lat. To duża oszczędność dla rodzin, które cenią wspólne podróże.

Dostosowanie pokojów dla rodziny

Nie ulega wątpliwości, że inne potrzeby mają dorośli, a inne dzieci. Dotyczy to zarówno aranżacji przestrzeni, jak i doboru odpowiednich mebli stanowiących wyposażenie pokoju hotelowego. Dorośli powinni otrzymać do dyspozycji duże małżeńskie łoże, a przestrzeń dla najmłodszych nie może się obyć bez mebli dostosowanych do ich wzrostu. Nie należy zapominać o tym, że w pokojach rodzinnych może być potrzebne łóżeczko dla niemowlaka, odpowiednio zabudowane, gwarantujące mu bezpieczeństwo podczas snu. Aranżacja przestrzeni rodzinnej to także wydzielenie stref, które charakteryzują się odpowiednim designem. Otoczenie dziecięce powinno zostać wykonane w kolorystyce ciepłej i energicznej, tak pasującej do natury najmłodszych. Wskazane jest, aby znalazły się w niej zabawki dla dzieci. Na ścianach mogą pojawić się postaci z kreskówek czy kolorowe zwierzątka. Dobrze sprawdzają się typowe grafiki, zaprojektowane specjalnie z myślą o najmłodszych.

