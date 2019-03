Przegląd popularnych wjazdowych bram przesuwnych

Właściciele posesji decydują się nie tylko na właściwy typ ogrodzenia, ale także dobierają odpowiednią bramę wjazdową. Brama wjazdowa powinna być dostosowana do kształtu posesji, jak również powinna pasować do całości grodzonego terenu.

Brama wjazdowa powinna być tak dobrana, by umożliwiała płynny wjazd i wyjazd z posesji. Powinna być łatwa w obsłudze oraz komponować się z wyglądem całej posesji. Przy wyborze odpowiedniej bramy należy skupić się w jakim najodpowiedniejszym miejscu ma znaleźć się wybrany typ bramy, by idealnie pasowała na posesję oraz by korzystanie z niej nie było niczym zakłócone.

Dostępne są różnego rodzaju bramy wjazdowe, z których komfortowo się korzysta. Można wyróżnić bramy otwierane ręcznie lub zdalnie – automatyczne. Wykonane są z różnego typu metalu, aluminium a także drewna lub materiałów drewnopodobnych.

Bramy otwierane ręcznie choć o wiele tańsze od automatycznych, co jest niewątpliwą zaletą tego typu bram, są rzadziej stosowane na posesjach. Są to bramy, które montowane są tymczasowo lub na posesjach letniskowych. Bramy automatyczne są dużo droższe, lecz wygodne w używaniu, najwygodniejsze w codziennym korzystaniu. Dzięki niej oszczędza się czas, zamyka się samodzielnie, można ją otworzyć nie wychodząc z domu np. dla gości. Można wyróżnić bramy rozwieralne oraz jednoskrzydłowe przesuwne.

Bramy rozwieralne – skrzydłowe mogą być stosowane na każdy typ posesji, mogą być one dwuskrzydłowe zamontowane na dwóch pobocznych słupkach lub jednoskrzydłowe, zamontowane na jednym słupku przy użyciu odpowiednich zawiasów. Bramy skrzydłowe mogą być wyposażone w napęd lub otwierane ręcznie. Bramy rozwieralne powinny pasować do aranżacji budynku oraz ogrodzenia posesji. W zależności od gustu właściciela posesji może być ona nowoczesna lub klasyczna z różnego typu zdobieniami i najczęściej pionowymi, wąskimi przęsłami.

Bramy przesuwne to najchętniej stosowany typ bram wjazdowych, są one wygodne w użytkowaniu, używane najczęściej z napędem automatycznym, polecane dla osób ceniących czas i wygodę, ale również estetykę i nowoczesność. Brama tego typu jest bardzo prosta w obsłudze, sterowana pilotem, brama otwiera się automatycznie. Klienci najchętniej stosują ten typ bram aluminiowych w różnych kolorach o przęsłach palisadowych.

