Kamery IP Marki LC Security

Mając w posiadaniu prywatną posesję, lokal lub inne miejsce, które chcielibyśmy, aby było pod stałym nadzorem, dobrze jest pomyśleć nad zakupem monitoringu. Dzisiaj ceny dobrych jakościowo kamer nie przekraczają progu przyzwoitości, pozwalając na to, aby każdy, kto chce zabezpieczyć swoje dobra, mógł się w takową zaopatrzeć.

Dobrym wyborem są również kamery IP – https://www.ctr.pl/produkty/wszystkie-kamery-ip/index.html, które łączą się bezpośrednio z naszym komputerem poprzez sieć IP i przesyłają na niego obraz. Możemy więc obserwować sytuację zawsze, kiedy będziemy mieć dostęp do komputera. Przyjrzyjmy się bliżej ofercie firmy LC Security, producentowi monitoringu przemysłowego.

Jak monitorować, to z głową

Tak jak przy każdym większym wydatku, trzeba się zastanowić, czego oczekujemy od kupowanego produktu. Pomyśleć i ze spokojną głową wybrać to, co idealnie spełni nasze oczekiwania.

Należy pamiętać, że monitoring to nie tylko sama kamera, to też dobór odpowiednich akcesoriów, które mogą nam się przydać, poprawne zrozumienie opisu każdego sprzętu, jakość rejestratora, czyli najważniejszego elementu każdego monitoringu, to on przeznaczony jest do zapisu i przetwarzania obrazu, kończąc na zasilaniu samej kamery oraz okablowaniu, najlepiej więc zapoznać się z pełną ofertą wystawioną przez LC Security.

Skupimy się na modelach kamer z dopiskiem IP, czyli mogących przesyłać obraz na nasz komputer.

Wybrać możemy spośród 4 różnych typów kamer:

1. Kamery IP kompaktowe – są to kamery posiadające wysoką rozdzielczość rejestratora, przystosowane do użytkowania wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń, kamery te oscylują w granicach od 250 do 520 złotych.

2. Kamery IP kopułowe – kamery przystosowane do montowania na dachu bądź suficie. Tego typu monitoring można zaobserwować w np. komunikacji miejskiej. Czasami wykonane są w sposób wandaloodoprny, do miejsc, w których głównym problemem jest wandalizm. Ich ceny wahają się od 80 do 440 złotych.

3. Kamery IP zintegrowane – kamery hybrydowe świetnie nadające się zarówno do systemów analogowych, jak i cyfrowych. Ceny od 208 do 625 złotych.

4. Kamery IP obrotowe – kamery umożliwiają zdalne sterowanie obrotem w poziomie oraz wychyleniem w pionie. Najczęściej, kamery tego typu wybierane są przy monitoringu miast. Ceny od 1680 do 2400 złotych.

Przedział cenowy jest ogromny, tak samo, jak wybór kamer, każdy powinien więc znaleźć coś dla siebie. Firma LC Security stawia na wysoką jakość swojego sprzętu dzięki współpracy z jednymi z największych producentów elektroniki oraz podzespołów elektronicznych, takimi jak SONY czy SHARP.

Specyfikacje dla zainteresowanych

Kamery IP firmy LC Security w zależności od modelu zaopatrzone są w wysoką jakość obrazu HD (1280×720), full HD (1920×1080) lub wyższą. Standard kompresji H.264 lub H.265 zapewni ostry i bardzo szczegółowy obraz, niektóre kamery przystosowane są również do różnych warunków pogodowych, nawet tych niezbyt sprzyjających. Monitoring z dopiskiem IP stanowi zatem naprawdę ciekawą ofertę dla osób zainteresowanych ochroną wizyjną i wygodą doglądania obrazu poprzez ekran swojego komputera. Różnorodność w sprzęcie sprawi, że każdy znajdzie w ofercie coś dla siebie.

(tekst sponsorowany)

