Jak wygląda profesjonalna strona internetowa w 2019 roku?

Stworzenie profesjonalnie wyglądającej strony internetowej nie jest rzeczą tak prostą, jak mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Wprawdzie prostą i nieskomplikowaną stronę internetową stworzyć można samodzielnie korzystając z darmowych narzędzi i kreatorów, jednakże jej wygląd oraz struktura z pewnością nie będą na takim poziomie, jak projekty wykonywane przez profesjonalne agencje i studia projektowe.

Co równie istotne – korzystając z darmowych narzędzi pozostaje się ograniczonym w możliwości edycji serwisu jedynie w takim zakresie, w jakim dopuszczać będzie to wykorzystane przez nas oprogramowanie. Z tego też względu warto polecić wykonanie serwisu internetowego ekspertom z branży, którzy przygotują profesjonalną stronę, odpowiadającą aktualnym trendom i standardom programowania. Niezależnie od tego, czy będzie to miała być strona dla notariusza w Katowicach (https://notariusz-kochanowskiego18.pl/), firmy usługowej czy sklepu internetowego, w każdym przypadku atrakcyjna wizualnie i profesjonalnie wykonana strona internetowa zachęcać będzie do zapoznania się z zamieszczonymi na niej informacjami oraz skorzystania z oferty jej właściciela.

Jak rozpoznać profesjonalną stronę internetową?

Każda strona internetowa oceniana być może na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy jedynie warstwy wizualnej oraz treściowej i koncentruje się wokół atrakcyjności zastosowanej szaty graficznej, przyjazności i łatwości w nawigacji i przemieszczeniu się pomiędzy poszczególnymi podstronami, a także rodzaju oraz formie zawartych na nich informacji. Nie każdą stronę internetową, która cechuje się opisywanymi wyżej przymiotami, uznana może być za w pełni profesjonalną oraz odpowiadającą wymogom, jakie stawiane są tego rodzaju serwisom. Równie ważne – choć niewidoczne dla przeciętnego użytkownika Internetu – są bowiem kwestie związane z poprawnością zastosowanych rozwiązań kodowych (programistycznych), możliwością bezproblemowego przeglądania serwisu na różnych urządzeniach o różnych rozdzielczościach wyświetlaczy (smartfony, tablety, notebooki, monitory) oraz prawidłowym wyświetlaniem treści na wszystkich systemach operacyjnych i przeglądarkach. Dopiero połączenie wszystkich tych cech i wartości pozwala uznać określoną stronę z profesjonalną i spełniającą wszystkie wymogi nowoczesnego Internetu.

Czym powinna wyróżniać się dobra branżowa strona internetowa?

Zależnie od wykonywanego zawodu oraz zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, przygotowywana strona internetowa powinna być adresowana do określonej grupy odbiorców, którzy statystycznie najczęściej zainteresowani się oferowanymi towarami lub usługami. Z tego też względu zupełnie inaczej wykonana powinna być na przykład strona notariusza, aniżeli wizytówka sklepu z materiałami eksploatacyjnymi do drukarek. Uwzględniając profil odbiorców oraz zakres poszukiwanych informacji, pierwsza z wymienionych powinna zawierać czytelnie i syntetycznie ujęte treści, zamknięte w lekkiej i stonowanej szacie graficznej. Drugi serwis koncentrować powinien się natomiast na przedstawieniu w atrakcyjny sposób oferowanych produktów, także przy wykorzystaniu bardziej wyszukanych rozwiązań graficznych.

