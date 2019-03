Jak rozliczyć podatki przez Internet?

Rozliczenie podatku to obowiązek każdego podatnika regulowany przepisami ustawowymi. Forma złożenia deklaracji PIT to indywidualny wybór każdego podatnika. Istnieje możliwość rozliczenia podatku bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika oraz przez internet przy użyciu dedykowanych aplikacji lub podatkowych serwisów internetowych. Od 15 lutego 2019 roku podatnicy mogą korzystać z funkcjonalności Twój e-PIT, która jest nową funkcjonalnością umożliwiającą zdalne rozliczenie podatku za 2018 rok.

Rozliczenie podatku przez internet

Formy rozliczenia podatku przez internet charakteryzują się funkcjonalnością wpływającą na szybkie i wygodne złożenie deklaracji podatkowej. Serwisy internetowe takie jak PITax.pl umożliwiają rozliczenie podatku bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania do przesyłania formularzy podatkowych. Aplikacje podatkowe to funkcjonalne programy komputerowe charakteryzujące się intuicyjną obsługą oraz prostą instalacją niewymagającą specjalistycznej wiedzy użytkownika.

Zarówno podatkowe serwisy internetowe, jak i programy do rozliczania PIT umożliwiają rozliczenie podatku w następujących etapach:

wpisanie danych osobowych,

odznaczenie danych podstawowych (tj. wybór właściwego Urzędu Skarbowego oraz m.in. czy podatnik rozlicza się indywidualnie, czy ze współmałżonkiem),

wpisanie wartości liczbowych,

sprawdzenie poprawności wpisanych danych,

automatyczne wyliczenie kwoty do zapłaty lub nadpłaty,

przesłanie wypełnionej deklaracji do Urzędu Skarbowego,

odebranie elektronicznego potwierdzenia dostarczenia formularza podatkowego (tzw. UPO).

Istotnym czynnikiem skłaniającym podatników do korzystania z programów i serwisów podatkowych jest automatyzacja procesów wyliczenia podatku oraz ewentualnych odliczeń od podatku. Dodatkowym atutem zdalnego rozliczenia podatkowego jest skuteczne szyfrowanie przesyłanych danych za pomocą zaawansowanych algorytmów kodujących, co wpływa na bezpieczeństwo udostępnianych przez podatnika danych. Otrzymanie elektronicznego potwierdzenia przesłania deklaracji podatkowej (UPO) stanowi finalizację procesu rozliczenia podatku przez internet. W przypadku konieczności wniesienia poprawki do wcześniej złożonego formularza podatnik może szybko i sprawnie złożyć elektroniczną korektę do zeznania podatkowego poprzez ten sam lub inny program, lub serwis podatkowy.

Portal Podatkowy – nowa funkcjonalność rozliczania podatku online

Nową funkcjonalnością w 2019 roku w zakresie rozliczania podatku przez internet jest Twój e-PIT udostępniający podatnikom przygotowane do rozliczenia formularze PIT-37 oraz PIT-38. Pomimo że rozliczenie podatku przez Portal Podatkowy jest dobrowolny formularze podatkowe, zostały przygotowane dla każdego podatnika. Do wypełnienia formularzy zostały użyte m.in. ubiegłoroczne dane podatników w zakresie numeru rachunku bankowego, ulgi na dzieci czy informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego celem odliczenia 1% podatku. Ponadto na podstawie wcześniej otrzymanych informacji od płatników (PIT-11) sumowany jest dochód podatnika za bieżący rok, a następnie wyliczana kwota do zapłaty lub nadpłaty.

Podatnik ma możliwość edytowania wszystkich danych ujętych w jego zeznaniu podatkowym. Ponadto każdy podatnik podejmuje indywidualną decyzję w zakresie rozliczenia indywidualnego czy wspólnego z małżonkiem. Rozliczenie podatku poprzez Portal Podatkowy wpływa na szybszy zwrot nadpłaty podatku w deklarowanym czasie wynoszącym maksymalnie 45 dni od dnia wysłania zeznania podatkowego. Jeżeli podatnik nie zatwierdzi przygotowanej deklaracji podatkowej w Portalu Podatkowym, a następnie rozliczy podatek poprzez program lub serwis podatkowy, to Urząd Skarbowy będzie honorował deklarację, która wpłynęła jako pierwsza. W przypadku gdy podatnik nie złoży deklaracji podatkowej do 30 kwietnia wygenerowane rozliczenie podatku w Twój e-PIT zostanie złożone automatycznie, co wpłynie na wyeliminowanie możliwości niedotrzymania terminu złożenia zeznania podatkowego przez podatnika.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki