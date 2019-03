Jak działają kody rabatowe?

Kody rabatowe czy kupony rabatowe to doskonała metoda na obniżenie kosztów naszych zakupów w sklepach internetowych. Warto korzystać z kodów rabatowych. Jeśli uda nam się upolować na przykład kody rabatowe mall, możemy zrobić naprawdę ogromne zakupy w szerokim asortymencie, a dzięki temu zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak korzystać z kodów rabatowych, by było to bezpieczne oraz skuteczne, czyli bez ryzyka pomnażało nasze oszczędności.

Czym są kody rabatowe?

Kody rabatowe Mall, Media Markt, /Empik, Sephora, czy też niewielki, prywatny sklep internetowy polegają na tym samym. To specjalne zniżki, które w danym okresie czasu lub na wybrany asortyment uruchamia sklep internetowy. Kod rabatowy to zwykle ciąg liczb lub cyfr i liter, który otrzymujemy na przykład w newsletterze, dodawany do produktu, z pierwszym zamówieniem, możemy znaleźć je w gazetach lub wygrać w konkursie. W odpowiednie okno, pojawiające się podczas zamówienia wpisujemy kod i automatycznie dana kwota odliczana jest od naszego rachunku.

Rodzaje kodów rabatowych

Kody rabatowe mall mogą być różnie skonstruowane. Dzielimy je przede wszystkim w zależności od tego, czy widnieją na nich określone kwoty, czy procenty odliczenia. W przypadku pierwszych np. kod na 10 złotych, najbardziej opłacalne są przy niewielkich zakupach. Zawsze jednak należy dokładnie sprawdzić w regulaminie zakupu (zwykle ta informacja pojawia się na samym kodzie), czy niewymagane jest minimalne zamówienie, przy którym kod zostanie zrealizowany. Na przykład minus 10 złotych, przy zakupie powyżej 50 zł. Warto zwrócić na to uwagę, by nie doznać rozczarowania „przy kasie”. Przy większych kwotowo zakupach warto wykorzystać kody rabatowe mall procentowe. Tu też jednak należy sprawdzić, czy przy danej promocji nie występują limity. Zwykle limit przy kodach rabatowych procentowych jest określony inaczej, kwotowo, ale „nie więcej niż”. Czyli np. 10% na cały asortyment, ale nie więcej niż 600 zł. Tym samym w pełni z rabatu skorzystamy, planując zakupy do 6000, powyżej tej kwoty rabat już nie zadziała powyżej określony limit.

Dla nowych, w nagrodę, za lojalność-różne rodzaje kodów rabatowych

Inny podział kodów to „powód” z jakiego kod otrzymaliśmy. Najpopularniejsze są kody dla nowych klientów. Sprawdźmy, z czym wiąże się otrzymanie przez nas kodu i bądźmy ostrożni. Zwykłą praktyką jest na przykład kod w zamian za zapisanie się do newslettera i nie ma w tym niczego niepokojącego. Podobnie jak polecenie kogoś o ile nie wymaga od nas danych tej osoby. W ogóle konieczność podawania zbyt wielu danych osobowych czy innych danych wrażliwych powinno nas zaniepokoić. Warto wiedzieć, że wielu internetowych oszustów podszywa się pod firmy oraz firmy zajmujące się dystrybucją kodów rabatowych po to, by wyłudzić nasze dane dlatego zawsze należy zachować czujność. Inną formą są bony rabatowe otrzymywane w programach lojalnościowych. Zwykle po wydaniu pewnej ilości pieniędzy, nasze rachunki przeliczane są na punkty, a te na kwotowe bądź procentowe kody rabatowe. To bezpieczny i transparentny sposób na uzyskanie kodów. Z góry wiemy bowiem ile naszych wydatków potrzeba na dany kod, np. 1 punkt za każde wydane 10 złotych oraz do czego nas upoważnia.

