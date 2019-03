Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem

W sezonie grzewczym powietrze, którym oddychamy w naszych domach, często jest zanieczyszczone i ma niski poziom nawilżenia. Problem ten można rozwiązać za pomocą dwóch urządzeń albo sprzętu łączącego funkcję oczyszczacza i nawilżacza powietrza.

Jak to działa?

Urządzenia wielofunkcyjne działają w taki sam sposób jak zwykłe oczyszczacze powietrza, a więc zasysają brudne powietrze przy pomocy wiatraka, wymuszając jego przepływ przez filtry wyłapujące zanieczyszczenia, a następnie z powrotem wydmuchują je do otoczenia. Różnica polega na tym, że wewnątrz sprzętu znajdują się również zbiornik na wodę oraz inne elementy odpowiedzialne za nawilżanie. Ich rodzaj uzależniony jest od technologii wykorzystywanej przez sprzęt.

Obecnie na rynku dostępne są nawilżacze parowe, ultradźwiękowe i ewaporacyjne. Te pierwsze wyposażone są w grzałkę, która doprowadza wodę do wrzenia, a w rezultacie powoduje emisję gorącej pary wodnej. Drugie wytwarzają ultradźwięki, które rozbijają wodę (a także wszystko, co się w niej znajduje) na mikroskopijną mgiełkę. Trzecie działają w oparciu o naturalną technologię ewaporacji, czyli odparowywania wody ze specjalnego wkładu.

Według specjalistów najlepszym wyborem są nawilżacze ewaporacyjne. W przeciwieństwie do nawilżaczy parowych nie stwarzają ryzyka poparzenia i nie zużywają ogromnych ilości prądu, a jednocześnie nie wymagają stosowania wody destylowanej lub po odwróconej osmozie, jak urządzenia ultradźwiękowe.

Jak wybrać dobre urządzenie?

Wybierając urządzenie dwufunkcyjne należy przede wszystkim zadbać o to, aby zarówno pod względem wydajności oczyszczania, jak i nawilżania było dostosowane do powierzchni pomieszczenia, w którym będzie pracowało. Na każde 10 m² powinno przypadać minimum 80 m3/h wydajności oczyszczania (czyli wartości CADR lub przepływu powietrza) oraz 150 ml/h wydajności nawilżania.

Ponadto tak samo jak w przypadku urządzenia pełniącego funkcję wyłącznie oczyszczacza powietrza, ważny jest rodzaj wykorzystywanych technologii filtracyjnych, gdyż to właśnie on będzie decydował o skuteczności oczyszczania. W walce ze smogiem podstawową rolę odgrywają filtr HEPA i filtr węglowy.

Warto uwzględnić również inne parametry, takie jak pojemność zbiornika na wodę, głośność filtracji, dostępne funkcje (szczególnie pożądana z nich to tryb automatyczny) oraz koszt eksploatacji, czyli pobór mocy i roczną wartość filtrów wymiennych.

Oczyszczacze z funkcją nawilżania Sharp

Jedną z firm specjalizujących się w produkcji oczyszczaczy z funkcją nawilżania jest Sharp. W ofercie japońskiej marki znajdują się urządzenia dostosowane do potrzeb różnych użytkowników, tak więc poszczególne modele różnią się między sobą wydajnością, ilością i rodzajem funkcji dodatkowych oraz ceną. Wspólną cechą wszystkich produktów jest wykorzystywanie ewaporacji, czyli naturalnej i w pełni bezpiecznej technologii nawilżania, a także obecność filtrów węglowego i HEPA oraz jonizatora Plasmaclauster, wytwarzającego jony wyróżniające się długą trwałością.

Najtańszy oczyszczacz powietrza Sharp z opcją nawilżania powietrza to obecnie model Sharp KC-F32EUW, zaprojektowany z myślą o pomieszczeniach o wielkości do 21 m². Urządzenie jest w stanie samodzielnie dostosować swoje ustawienia do aktualnej jakości powietrza, a wbudowane czujniki na bieżąco informują o niej użytkownika.

Osobom, które są zainteresowane sprzętem do większych pomieszczeń, można polecić oczyszczacze z nawilżaczem wchodzące w skład serii KC-A, KC-D i KC-G. Każda z nich złożona jest z trzech modeli (w linii KC-D i KC-G jeden dostępny jest w dwóch kolorach), przeznaczonych do różnych powierzchni. Najnowsza i najbardziej zaawansowana to seria KC-G, która wyróżnia się rozbudowanym systemem czujników stanu powietrza i licznymi funkcjami dodatkowymi. W sklepie z oczyszczaczami powietrza homespot.pl modele KC-G można kupić już od 2099 zł.

(tekst sponsorowany)

