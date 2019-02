Targi mieszkaniowe w Łodzi – tu porozmawiasz z ekspertami

Przymierzasz się do zakupu nowego mieszkania. Przeglądasz ogłoszenia, szukasz najlepszych okazji. Jeżeli chcesz mieć szerokie spojrzenie na to, co aktualnie znajduje się na rynku, możesz skorzystać z wydarzenia, jakim są targi mieszkaniowe. Zwłaszcza że dzięki nim uzyskasz szeroki dostęp do wiedzy eksperckiej.

Tarki mieszkaniowe w Łodzi – kiedy i gdzie dokładnie?

Wydarzenie odbędzie się pod koniec marca, będzie to ostatni weekend tego miesiąca, a konkretnie 30 i 31 marca. Już teraz możesz zarezerwować sobie ten czas i kupić swój bilet. Impreza odbędzie się w godzinach od 10. do 17., a w niedzielę skończy się o 16.00.

Możesz przyjechać na nią własnym autem, bez zmartwień o to, gdzie je zostawisz, ponieważ goście będą mieli do dyspozycji bezpłatny parking. Dokładny adres to: Expo-Łódź, al. Politechniki 4. Na stronie wydarzenia znajdziesz też mapkę, która pokaże Ci, jak tam dojechać, jeżeli zdecydujesz się na autobus lub tramwaj.

Będą na Ciebie czekać eksperci!

Ogromną zaletą takich wydarzeń jest to, że dają one możliwość spotkania się i porozmawiania z ekspertami z różnych branż. Tymi, którzy pomogą Ci w kupnie mieszkania lub domu.

Są to osoby, które od lat zajmują się rynkiem nieruchomości, finansami, jak również prawem. Będą tam z myślą o Tobie, a przygotowane przez nich porady i seminaria pozwolą Ci lepiej funkcjonować w gąszczu zasad i przepisów związanych ze sprzedażą, zakupem oraz wynajmem własnego M.

Specjaliści będą znajdować się w dwóch strefach, pierwsza z nich dotyczyć będzie najmu i zakupu, druga tymczasem finansów. To oni odpowiedzą na Twoje pytania, wskażą Ci nowe rozwiązania, podpowiedzą, jakich błędów nie popełniać. A jak wiadomo, kto pyta, nie błądzi!

Wiedza ekspercka to nie wszystko – zgarniaj rabaty!

Odwiedzający targi będą mogli liczyć również na dodatkowe rabaty. W sezonie jesiennym dostępne były bonusy takie jak m.in.: bezpłatny projekt wnętrz, bezpłatne doradztwo finansowe, czy darmowe konsultacje w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Można było również wylosować rabat na cenę mieszkania albo na kupno miejsca postojowego lub komórki lokatorskiej. Do zdobycia były także konsultacje z architektami, czy również nic niekosztujące ubezpieczenie zakupionej nieruchomości.

Przyjdź i zobacz!

Wiedza ekspercka i dostęp do fachowców, jak również licznych rabatów to jeszcze nie wszystko. Czekać będą tam na Ciebie oprócz tego liczne atrakcje rodziców z dziećmi. Oprócz tego będzie można zdobyć bezpłatne albumy targowe. Warto też wiedzieć, że tego rodzaju imprezy odbywają się również w innych miastach naszego kraju, między innymi w: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście!

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki