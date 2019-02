Jak wyglądają wydruki 3d?

Drukowanie przestrzenne 3d każdego roku zyskuje na popularności. Choć jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że jest to jedynie chwilowy trend i przemijająca moda, a samą technologią zainteresują się bardziej hobbyści oraz pasjonaci nowości technologicznych, upływający czas pokazał, że technologia druku przestrzennego oraz wydruki 3d znalazły zastosowanie o wiele szersze, aniżeli przewidywano.

W chwili obecnej nikt już nie zastanawia się nad tym, czy warto rozwijać urządzenia służące tym celom i inwestować w ich rozwój. Pojawia się raczej pytanie, w jaki sposób zoptymalizować sam proces wydruku po to, aby w możliwie największym stopniu dało się go wykorzystać na szerszą skalę we wszystkich tych sektorach przemysłu i nauki, w których drukarki 3d znalazły swoje zastosowanie. Wraz z rozwojem technologii otwiera się także dodatkowa szansa na to, że w przyszłości z zalet i możliwości wydruków przestrzennych korzystać będą mogli także przedstawiciele innych branż. Pozostaje to kwestią otwartą, a w którym kierunku pójdzie rozwój urządzeń, dowiemy się w niedalekiej przyszłości.

Na czym polega drukowanie przestrzenne 3d?

Ogólnie rzecz ujmując drukowanie 3d polega na użyciu specjalistycznych urządzeń (drukarek 3d) w celu stworzenia (wydrukowania) określonych obiektów przestrzennych w oparciu o wcześniej przygotowany, zdigitalizowany model 3d. Nie trudno więc zauważyć, że sam proces rozpoczyna się od prac projektowych, w trakcie których – przy wykorzystaniu oprogramowania do modelowania 3d – przygotowywany jest projekt obiektu 3d, który następnie podlegać będzie drukowaniu. Oczywiście – dla osób pragnących jedynie sprawdzić możliwości drukarek 3d dostępne są także darmowe modele przestrzenne, dzięki którym skupić się można na samym druku, pomijając sam proces projektowania. Z kolei same czynności związane z uzyskaniem wydruku 3d ograniczają się do odpowiedniego skalibrowania drukarki. Następnie tworzy ona obiekt przestrzenny w oparciu o dane projektowe, wykorzystując do tego wybrany przez nas rodzaj filamentu. Dobranie odpowiedniego jego rodzaju wpływać będzie na ostateczny wygląd oraz cechy (np. kruchość, odporność na uszkodzenia) wydrukowanego przedmiotu.

Czy warto zainteresować się technologią i wydrukami 3d?

Drukowanie przestrzenne 3d nie jest zajęciem dla każdego. Inaczej niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych drukarek i wydruków, drukarki 3d i wydruki 3d nie znajdują póki co większego zastosowania w codziennym życiu i nie przydadzą się osobom nie zajmującym się zawodowo jednym z sektorów, w których wykorzystuje się obiekty uzyskiwane za pomocą tego rodzaju drukarek. Powyższe bynajmniej nie oznacza jednak, aby zainteresowanie tym tematem pozostawało zbędne lub niecelowe. Przyczyn tego jest co najmniej kilka. Przede wszystkim mieć należy na uwagę, że w zasadzie nie wiadomo, jak potoczą się w przyszłości losy drukarek i wydruków 3d. Może okazać się, że już za kilka lat ich zastosowanie będzie o wiele szersze, a posiadanie technologicznej wiedzy w tej materii stanowić będzie dodatkowy atut na gruncie zawodowym.

