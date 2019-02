Kupujesz przyczepę samochodową? Wybierz przyczepę solidną, która wystarczy Ci na lata

Przyczepę do samochodu kupuje się na długie lata użytkowania. Dlatego właśnie, zanim dokonamy wyboru, powinniśmy starannie przemyśleć naszą decyzję i wybrać produkt, najlepiej dostosowany do naszych potrzeb.

Przyczepę do samochodu kupuje się na długie lata użytkowania. Dlatego właśnie, zanim dokonamy wyboru, powinniśmy starannie przemyśleć naszą decyzję i wybrać produkt, najlepiej dostosowany do naszych potrzeb.

W zależności od potrzeb

Wybór odpowiedniej przyczepy zależy w dużej mierze od naszych potrzeb. Jeśli będzie ona służyć do wożenia kosiarki na działkę i do niczego więcej, to możemy zdecydować się na tańsze modele, które kosztują do tysiąca złotych. Natomiast gdy przyczepa będzie wykorzystywana dużo szerzej, choćby do naszej działalności gospodarczej, czy wyjazdów na długie dystanse, to warto zainwestować w nieco droższy sprzęt. Dobrym wyborem są przyczepy wykonane w całości z profili grubościennych takich jak na przykład Fracht Monika. Dają one gwarancje, że podczas przeładowywania przyczepy nie uszkodzimy blachy i są przystosowane do przewozu dużych i cięższych rzeczy. Wybierajmy także modele, które są wyposażone w amortyzatory oraz hamulce najazdowe. Jeśli chcemy używać przyczepy przy przeprowadzkach, czy przewożeniu mniej stabilnych bagaży i pakunków, to przyda nam się także plandeka.

Na co uważać?

Przede wszystkim należy unikać kupowania przyczep, które były już używane. Zwłaszcza kiedy nie jesteśmy w stanie ocenić stanu zużycia urządzenia. Tym bardziej że kupowanie używanej przyczepy jest pozbawione sensu z punktu widzenia ekonomii. Są one bowiem niewiele tańsze niż nowe. Dodatkowo wiele sprzedawanych przyczep na rynku wtórnym to przeróbki. W przypadku już samego użytkowania urządzania trzeba mieć baczenie na kilka szczegółów. Przede wszystkim nacisk na hak musi być właściwy. Prawidłowy nacisk to zwykle od 50 do 100 kg. Można to skontrolować, używając zwykłej domowej wagi. Bez względu na to, jak dobry mamy samochód i jak solidną przyczepę kupimy, to nie powinniśmy rozwijać podczas podróży dużych prędkości. Ostatecznie pamiętajmy o właściwym zabezpieczeniu przewożonych przedmiotów. Niewłaściwe ich zamocowanie może bowiem w przypadku hamowania zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu.

