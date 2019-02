Jak działa oczyszczalnia biologiczna VH6?

Jak działa oczyszczalnia biologiczna VH6?

Posiadanie przydomowego szamba wiąże się z szeregiem uciążliwości. Przede wszystkim z koniecznością jego oczyszczania, co jest kosztowne i angażuje nasz czas, ponieważ musimy pamiętać o systematycznym wywożeniu szamba. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest doskonałą alternatywą dla szamba, ponieważ koszty związane z jej eksploatacją są znacznie niższe niż koszty związane z obsługą szamba tradycyjnego, a cała inwestycja w przydomową oczyszczalnię może się zwrócić już po dwóch latach użytkowania.

Oczyszczalnia dla rodziny

Dla nawet dość licznej rodziny wystarczy przydomowa oczyszczalnia VH6, która jest dedykowana do obsługi gospodarstw 2-6-osobowych. Instalując przydomową oczyszczalnię ścieków, zyskujesz nowoczesną oraz ekonomiczną ich utylizację. Oczyszczalnia działa właściwie nawet przy małym lub przerywany dopływie ścieków oraz zimą. Jakość oczyszczonego ścieku odpowiada wymaganiom polskiej i europejskiej normy dotyczącej oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki można spuszczać bezpośrednio do rowu melioracyjnego lub cieku wodnego.

Jak to działa?

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalni VH6 odbywa się z pięciu etapach. W pierwszym etapie zanieczyszczenia trafiają do wstępnej komory denitryfikacji. Znajduje się w niej kosz prętowy, który zatrzymuje większe elementy i poddaje je wstępnej obróbce. W tym czasie ścieki są natychmiast napowietrzane dzięki technologii VH. Warto wspomnieć, że w odróżnieniu od innych przydomowych oczyszczalni w VH nie zachodzi proces fermentacji beztlenowej, dzięki czemu nie wydziela ona żadnych nieprzyjemnych zapachów. W kolejnym etapie ścieki przepływają do pierwotnej komory utleniania, która posiada dyfuzor, za pomocą którego są intensywnie napowietrzane. Trzeci etap polega na przechwyceniu i wypłukaniu pływających cząsteczek w procesie flotacji. Proces odbywa się w głównej komorze denitryfikacyjnej. Efektem jest usunięcie wszystkich zanieczyszczeń azotowych. W kolejnym etapie ścieki przepływają do głównej komory utleniania, w której także znajduje się dyfuzor. Dzięki działającym tam mikroorganizmom dochodzi do usunięcia zanieczyszczeń organicznych i azotanów, bez użycia biopreparatów. W końcowym etapie ścieki przepływają do komory separacyjnej, gdzie następuje oddzielenie osadu czynnego. Osad opada na dno separatoro (sedymentuje), a oczyszczone ścieki wypływają przez odpływ z oczyszczalni.

(tekst sponsorowany)

