System klucza centralnego sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa

Wraz z rozwojem gospodarczym, ale i wzrostem przestępczości stopniowo rośnie również ilość zamykanych pomieszczeń. Wiąże się to ze zwiększeniem wielkości pęka kluczy nad którym coraz trudniej zapanować. Rozwiązaniem, które może zwiększyć wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowników może być system klucza centralnego. Rozwiązania te są coraz powszechniej stosowane w małych i dużych firmach, szkołach oraz pensjonatach i hotelach.

Szkoły

W dużych skupiskach ludzkich niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa. Szczególnie ważne w takiej sytuacji jest bezpieczeństwo dzieci. Dzięki systemowi klucza centralnego możliwe jest stworzenie systemu zamknięć umożliwiającego szybki i bezproblemowy dostęp do wielu pomieszczeń.

Żyjemy w coraz bardziej niebezpiecznych czasach. Wzrasta ryzyko ataków terrorystycznych oraz pożarów. Zastosowanie systemu klucza centralnego umożliwia przeprowadzenie szybkiej ewakuacji oraz akcji ratunkowej.

Możliwe jest stworzenie pracownikom dydaktycznym sieci dostępu. Wykładowcy i nauczyciele mają dostęp do sal dydaktycznych oraz pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia procesów edukacyjnych. Dodatkowo osoby sprzątające oraz pracownicy techniczni otrzymują klucz tylko do pomieszczeń do których są powołani.

Dostęp do pomieszczeń mają tylko osoby z nadanymi im uprawnieniami, a więc minimalizuje to ryzyko kradzieży oraz dostępu do strzeżonych danych przez niepowołane osoby. Sprawia, że np. uczeń dysponujący kluczami, nie będzie w stanie wejść do pokoju nauczycielskiego bez nadania mu odpowiedniego uprawnienia.

System klucza centralnego umożliwia redukcję kosztów związanych z tradycyjnymi zamknięciami oraz zwiększa wygodę poprzez konieczność posiadania tylko jednego klucza.

Dodatkowym atutem systemu jest to, że osoba nieuprawiona nie jest w stanie stworzyć kopii kluczy, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa związany z ich obiegiem.

Akademiki

Kolejnym miejscem w którym bardzo istotne jest bezpieczeństwo są akademiki. Zastosowanie systemu klucza centralnego umożliwia szybkie użycie go przez administratora budynku i w razie konieczności dostęp do pomieszczenia np. w przypadku utraty przytomności przez lokatora.

Możliwe jest również stworzenie systemu zamknięć przypisanego dla określonego rejonu np. dla kilku pokoi, jednego pietra, co znacząco przyspiesza ewakuację.

