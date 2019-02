Prezent, który zachwyci Twoich rodziców na weselu

Dzień ślubu i wesela to moment wielkich emocji. Już wiele miesięcy przed rozpoczyna się czas przygotowań, a często również stresu. Tam, gdzie można, powinniście szukać sobie ułatwień i sprawdzonych rozwiązań. Dzięki temu zaoszczędzicie nie tylko cenne przed ślubem godziny, ale przede wszystkim nerwy. Szukacie prezentu, który zachwyci Waszych rodziców? Mamy dla Was propozycję, dzięki której nie będziecie musieli wybierać spośród różnych pomysłów. To będzie strzał w dziesiątkę!

Prezenty dla rodziców to już tradycja

Podziękowania dla rodziców podczas wesela stały się już jednym z ważniejszych momentów każdego przyjęcia. Jak powinna wyglądać ta chwila? Tak naprawdę wszystko zależy od Was.

Najpopularniejszym scenariuszem jest złożenie życzeń, wręczenie kwiatów i prezentów, a następnie wspólny taniec, jednak coraz bardziej popularne stają się inne formy wyrażania wdzięczności, np. przygotowany wcześniej przez Państwa Młodych film albo prezentacja multimedialna.

Bez względu na to, na jaką formę się zdecydujecie, pamiętajcie, że najważniejsze jest szczere i indywidualne podejście. Rodzice z pewnością ucieszą się, gdy powiecie kilka słów płynących prosto z serca, opowiecie anegdotę z dzieciństwa czy wspomnicie, jak dużym wsparciem Was otaczali podczas przygotowań weselnych.

Niezapomniany upominek, który wyraża wdzięczność

Z tego powodu warto również postawić na indywidualny prezent. Taki, który wyrazi wdzięczność, ale będzie jednocześnie dowodem na łączącą Was z rodzicami wyjątkową więź. Poznajcie ciekawą propozycję od Printu!

Fotoksiążka (kliknij tutaj: https://printu.pl/fotoksiazka/) ze zdjęciami to najlepszy pomysł. Wystarczy, że wybierzecie fotografie, które chcecie wydrukować, i pomyślicie o emocjach, które warto przekazać.

To mogą być zdjęcia z wspólnych wycieczek, podróży i świąt albo kadry dokumentujące domowe życie. Możecie też zrobić sobie specjalną sesję zdjęciową na tę okazję, fotografie umieścić w fotoksiążce i wszystko opatrzyć wyjątkowymi podziękowaniami.

Wyjątkowe podziękowania dla rodziców gotowe w 30 minut!

Stworzenie zindywidualizowanego prezentu wcale nie musi zająć dużo czasu. Wystarczy, że skorzystacie z intuicyjnego kreatora online, dostępnego na stronie Printu.

Po wybraniu i wgraniu zdjęć, aplikacja przeprowadzi Was krok po kroku po etapach tworzenia fotoksiążki. Będziecie mogli dowolnie układać zdjęcia na stronach, dodawać opisy lub elementy graficzne. Aby ułatwić sobie pracę, wybierzcie jeden z gotowych motywów, przygotowanych z myślą o podziękowaniach dla rodziców: https://printu.pl/fotoksiazka/szablony/podziekowania-dla-rodzicow/ (klik!). Dzięki niemu prezent zyska elegancki design.

Ślub to tak samo wyjątkowy dzień dla Was, jak i dla Waszych rodziców. Pokażcie im, że jesteście wdzięczni za troskę, pomoc i wsparcie. Wzruszający gest będzie podziękowaniem i dowodem pamięci o nich w tej najważniejszej w życiu chwili.

(tekst sponsorowany)

