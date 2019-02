Elastyczne godziny pracy, tańsze kosmetyki i współpracy z przyjaciółmi – marzenie? Nie. To możliwości jakie daje Oriflame!

Pragniesz pracować na własnych warunkach, z elastycznym grafikiem i ustalanymi przez siebie godzinami pracy? A może lubisz dobre kosmetyki i chcesz poznać branżę od wewnątrz? Choć dzisiejszy rynek pracy jest bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek, a tego typu oferty pracy zyskują zainteresowanie nawet tych, którzy mają już stałe zatrudnienie, nie musisz obawiać się że wygodna i dobrze zarabiająca praca to jedynie marzenie. Elastyczne godziny pracy, tańsze kosmetyki i szansa współpracy z ludźmi na całym świecie to możliwości, jakie daje Oriflame. Brzmi ciekawie?

Jak dołączyć do Oriflame?

Rozpoczęcie współpracy z Oriflame jest niezwykle proste, a jednocześnie niezobowiązujące. Wypełniając formularz na oficjalnej stronie marki zostajesz oficjalnie konsultantem, otrzymując w ramach rejestracji dostęp do specjalnego konta do składania zamówień oraz katalog, który możesz rozdawać swoim znajomym zbierając od nich swoje pierwsze zamówienia na kosmetyki. Od pierwszej rejestracji możesz cieszyć się niższymi kosztami kosmetyków oraz innymi bonusami, które przysługują konsultantkom. Regularne zamawianie przedłuża Twoje członkostwo w klubie Oriflame, a to wiąże się z wieloma, nie tylko zarobkowymi korzyściami.

Na czym polega praca w Oriflame?

Praca w Oriflame nie należy do najbardziej typowych czy standardowych. Nie ma tu wiążących umów, sztywnych grafików, minimalnych progów zarobkowych czy problemów w związku z brakiem zamówień w danym okresie katalogowym. Decydując się na pracę konsultanta bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za własne zarobki i jest to zdecydowanie jeden z największych bonusów tego typu pracy. Każde złożone u Ciebie zamówienie to 20% zysk – ceny, które widzą klientki w katalogu są dla Ciebie o 20% niższe, dzięki czemu pieniądze za swoje zamówienie otrzymujesz już po opłaceniu go u Ciebie przez klientkę. To jednak nie jedyny sposób pracy i zarabiania w Oriflame.

Programy biznesowe Oriflame to świetny sposób na awans, rozwijanie własnego biznesu i sukces zawodowy budowany na Twoich warunkach. Przystępując do programu biznesowego stajesz się najczęściej managerem większego zespołu konsultantów, którym pomagasz w stawianiu pierwszych kroków w branży, a jednocześnie otrzymujesz wynagrodzenie z tytułu każdego zrealizowanego przez nich zamówienia. Dokładając do tego liczne premie, możliwości awansu na wyższe stanowiska kierownicze i szansę rozwoju własnej firmy pod szyldem Oriflame, dołączenie do marki jako konsultant wydaje się być naprawdę ciekawym sposobem na przyszłość. Dowodem na to są dziś liczni konsultanci i Top Liderzy, którzy zaczynali swoją przygodę z Oriflame kilkanaście lat temu a dziś mogą pochwalić się wieloma zagranicznymi podróżami, ciekawymi zarobkami, niezwykłą i nietypową ścieżką kariery oraz przede wszystkim satysfakcją z własnej pracy.

Zalety pracy i możliwości rozwoju z Oriflame

Jednym z podstawowych powodów, dla którego wiele osób decyduje się początkowo na współpracę z Oriflame nie są wspomniane wyżej możliwości rozwoju kariery, ale elastyczne godziny pracy, dzięki którym konsultantka Oriflame może być z powodzeniem pełnoetatową mamą, studentką, a nawet pracować w korporacji. Oriflame daje szansę pracy wtedy, kiedy masz na to czas – Ci z darem do sprzedaży potrafią rozbudować swoją sieć zaufanych klientów niezwykle szybko, zyskując w ten sposób stałe zamówienia właściwie bez większego wysiłku. Metody zbierania zamówień też dopasowujesz do swoich możliwości i czasu – im efektywniej pracujesz, tym więcej zarabiasz!

Praca z Oriflame to także szansa dostępu do tańszych, dobrej jakości kosmetyków. Marka od lat praktykuje system wynagradzania swoich konsultantów za ciężką pracę. Rejestrując się w programie już na wejściu otrzymujesz 20% zniżkę na wszystkie produkty, a zdobywając zamówienia i tzw. Punkty Premiowe możesz mieć szansę na kolejne rabaty i nagrody. Co więcej, decydując się na pracę konsultanta masz szansę rozwoju w branży poprzez dostęp do licznych szkoleń i warsztatów darmowych dla konsultantów Oriflame. To najlepsza okazja by zapoznać się z innymi konsultantami, nawiązać nowe przyjaźnie, poszerzyć swoją wiedzę na temat kosmetyków i produktów marki oraz podróżować po kraju i świecie!

Szukasz ciekawego sposobu na wolny czas i zarobienie nawet kilkuset złotych miesięcznie bez konieczności podejmowania pracy na etacie? Sprawdź możliwości, jakie daje Oriflame i dołącz do grona ponad 4 milionów konsultantów na całym świecie.

(tekst sponsorowany)

