Jaki alkomat do użytku osobistego?

Alkomat to niezwykle praktyczne urządzenie, które może przydać się w wielu różnych sytuacjach. Nawet, jeśli nie będziemy używać go zbyt często, to zakup będzie nam się opłacać. Pomiar trzeźwości możemy wykonać zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. Jest to szczególnie ważne dla kierowców, którzy nie mają pewności, czy wsiadać za kierownicę.

Posiadają własny alkomat unikniemy problematycznych wizyt na posterunku policji. To właśnie tam udaje się większość osób, które pragną sprawdzić zawartość alkoholu we krwi. Za kilkaset złoty możemy zakupić całkiem dobrej jakości alkomat, który posłuży przez długie lata (np. AL 8000). Dzięki niemu nie tylko podniesiemy swój poziom komfortu, ale również zaoszczędzimy mnóstwo czasu i unikniemy stresujących sytuacji.

Modele półprzewodnikowe

Alkomaty półprzewodnikowe możemy zakupić w wielu różnych sklepach np. supermarketach. Są one łatwo dostępne, a zarazem tanie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie są one zbyt dokładne. Nie możemy więc w stu procentach ufać takim urządzeniom. Dodatkowym minusem jest niska trwałość. Jest to zakup na jeden sezon, a więc nie jest to zbyt opłacalne.

Modele elektrochemiczne

Alkomaty elektrochemiczne (np. Pro x-5) wydają się być najlepszym rozwiązaniem dla osób poszukujących urządzenia do użytku osobistego. Nie są one przesadnie drogie, a skuteczność pomiaru znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Wszystko za sprawą precyzyjnych czujników elektrochemicznych, które odznaczają się ponadprzeciętną czułością pomiarową. Tego rodzaju alkomaty muszą przechodzić przez systematyczną kalibrację (zazwyczaj raz na pół roku lub rok).

Modele spektrometryczne

Alkomaty spektrometryczne raczej nie są polecany osobom prywatnym. Wynika to z faktu, że są one dość drogie. Działają w oparciu o podczerwień. Bez trudu znajdziemy modele, które posiadają wbudowaną drukarkę. Takie urządzenia stosowane są przez służby bezpieczeństwa, czy też przedsiębiorców.

