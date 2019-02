Kompresor, czyli element przydatny w każdym warsztacie

Większość facetów jest takich, że warsztat to ich królestwo, spędzają w nim bardzo dużo czasu, majsterkując czy też poprawiając niektóre elementy w domu czy aucie, które bardzo często jest ich oczkiem w głowie.

Z jednej strony to dobrze, ponieważ zawsze w domu ma kto naprawić zepsuty kran czy szafkę w kuchni. Innym razem spędzają oni zbyt dużo czasu w swojej pieczarze zaniedbując inne sprawy. Kluczem do sukcesu jest to aby umieli to w dobry sposób połączyć. Wracając do garażu, każdy facet chcę mieć go jak najlepiej wyposażonego w narzędzia i inne potrzebne dodatki. Jednym z takich urządzeń jest kompresor 100l.

Budowa i działanie

Tłok wtłacza powietrze do zbiornika, z którego później może być ono pobierane przez poszczególne urządzenia i narzędzia. Różnica polega na tym, że standardowy tłok w kompresorze olejowym musi być smarowany, aby zniwelować tarcie, natomiast w kompresorach bezolejowych zamiast tego stosuje się tłoki wykonane ze specjalnych tworzyw, które również mają bardzo niski współczynnik tarcia.

Do czego może przydać się kompresor?

Kompresor to bardzo wielozadaniowe urządzenie, które można wykorzystywać do wielu zastosowań. Jego podstawowym zastosowaniem jest oczywiście możliwość pompowania zarówno opon jak i innych tego wymagających przedmiotów. Czy to opony samochodowe czy rowerowe czy nawet materac, to wszystko bez problemów można napompować za pomocą takiego kompresora. Ponadto właściwości kompresora pozwalają na podłączenie wielu rodzajów osprzętu. Dzięki niemu możesz chociażby pomalować czy polakierować dowolną powierzchnię. Możesz założyć szlifierkę czy piłę pneumatyczną i wykonywać dowolne pracę zastępując normalne, hałasujące narzędzia, ich cichszymi odpowiednikami. Ponadto możesz założyć pneumatyczny młot wyburzeniowy, który jest o wiele efektywniejszy od jego elektrycznych odpowiedników. Ponadto za jego pomocą można w bardzo szybki sposób wydmuchać brud i zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc czy to w samochodzie czy to gdzieś w mieszkaniu. Bardzo przydaje się również osobą związanym z mechaniką ponieważ można używać go z kluczami udarowymi co bardzo przyspiesza pracę zarówno mechaniką jak i ogranicza wysiłek. Warto wspomnieć również że to nie są wszystkie urządzenia jakie można podłączyć do kompresora. Jest ich o wiele więcej co czyni go dużo bardziej uniwersalnym urządzeniem, którego nie może zabraknąć w żadnym porządnym garażu czy warsztacie.

