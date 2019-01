Monitoring pojazdów jako nadzieja na wyższą jakość usług firm transportowych

Każda firma chce być postrzegana jako ta, która świadczy usługi na najwyższym poziomie. Niezależnie od tego w jakiej branży działamy, chcemy zadbać o swoją opinie. Jeżeli będzie ona dobra lub nawet wzorowa, to możemy być pewni, że klienci będą się do nas zgłaszać i to nawet we wzrastającej ilości. Dzięki temu będziemy mogli oczywiście cieszyć się większymi i rosnącymi zyskami. Jak w tym wszystkim odnajduje się współczesne monitorowanie pojazdów?

Optymalne trasy przejazdu

Dzisiejsze systemy monitorowania GPS są na tyle wyczulone, że w każdej chwili mogą zoptymalizować trasę przejazdu. Możemy wyznaczyć sobie standardową wersję planowanego przejazdu, jednak od razu dowiemy się o wszelkich wypadkach na drodze lub innych trudnościach, które mogą się na niej pojawić. Obecne systemy GPS biorą również pod uwagę rodzaj ładunku, jego wagę, załadunek i wyładunek, częste tankowanie, zbyt długie przestoje na trasie, czas pusty. Dzięki takim danym GPS jest w stanie zoptymalizować trasę oraz czas potrzebny do przejazdu. Takie dane mogą mieć znaczny wpływ na obniżenie kosztów, jakie my jako pracodawca będziemy musieli ponieść. Co za tym idzie, będziemy w stanie lepiej zareklamować swoje usługi. Klienci chętniej będą się do nas zgłaszać, abyśmy przewieźli ich ładunek do danego miejsca przeznaczenia. Nowoczesne systemy monitorowania GPS, które oferowane są na https://www.visiontrack.com znacznie poprawiają jakość i komfort jazdy.

Korzyści z monitoringu

Nie ukrywajmy, że taki cudowny wynalazek użytkowany już w większość krajów, jest naprawdę funkcjonalny. Oprócz tego, że powoduje on mniejsze koszty ponoszone na utrzymanie floty samochodów, to można dostrzec jeszcze kilka jego zalet, jak chociażby większa dbałość o bezpieczeństwo swoich ludzi. Jeżeli tylko w centrali zauważymy jakieś nieprawidłowości na odczytach w postaci zbyt długiego przestoju, czy też za dużego zboczenia z trasy, to od razu można zareagować. Sam kierowca może również wezwać pomoc. Dodatkowo warto również wspomnieć o mniejszej ilości spalin jaka przedostaje się do środowiska. Dzięki temu w przyszłości będziemy cieszyć się lepszą jakością powietrza.

Zalety korzystania z monitoringu

Można wymieniać mnóstwo zalet nowoczesnych systemów monitorowania pojazdów. Wszystkie jednak prowadzą do jednego wniosku – otóż są one bardzo dobre i działają na korzyść każdego przedsiębiorcy i kierowcy działającego w firmie transportowej. Jeżeli w naszej flocie znajduje się kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt aut, w skali roku koszty utrzymania takich pojazdów, jak również ich kierowców mogą znacznie się zmniejszyć. Warto więc zainwestować w takie urządzenia, które proponowane są nam przez rynek technologiczny.

(tekst sponsorowany)

