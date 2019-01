Ile w rzeczywistości kosztuje utrzymanie karty płatniczej?

Wydawanie jest naszą codziennością. Nie da się jednak ukryć, że części kosztów nawet nie zauważamy. Dlatego warto zastanowić się nad tym jakie „ukryte” pieniądze często musimy płacić, by móc korzystać z pewnych udogodnień, jak np. z karty płatniczej. Jednak nie zawsze wiemy, ile to tak naprawdę kosztuje. Sprawdźmy to!

Karta płatnicza – ile może kosztować?

W klasycznym ujęciu karta płatnicza do konta jest płatna niewielkie sumy, chyba że wykonamy nią jakiekolwiek transakcje. Nie ma w tym nic dziwnego i nie jest to ukryte, dlatego zwykła karta nie musu przynosić kosztów. Oczywiście, za takowe możemy uznać np. nieobowiązkowe ubezpieczenie jej, ale są to dość drobne kwoty, które zwykle zamykają się w trzydziestu złotych na rok. Nie jest to zatem zbyt odczuwalne.

Karta dla dziecka

Wybierając kartę płatniczą dla dziecka staramy się dowiedzieć, ile będzie to kosztowało. I słusznie! Przede wszystkim musimy zadbać o to czy karta jest do konta czy do naszego własnego konta. Osobne konto może kosztować, z resztą, jego utrzymanie już jest jakąś formą działania i ukrytą płatnością. Dlatego warto szukać rozwiązań, które pozwolą zredukować wydatki przy karcie dla dziecka.

Karta przedpłacona do konta

Specjalne karty dla dziecka do dorosłego konta pozwalają na lepsze zarządzanie wydatkami i lepszą kontrolę tego, co robi dziecko, a przy tym na podarowanie mu trochę samodzielności. To także szansa na obniżenie kosztów, gdyż nie trzeba zakładać konta i płacić dodatkowo za nie przy utrzymaniu karty.

Warto szukać bezkompromisowych rozwiązań i w każdym momencie mówić „sprawdzam”. Dzięki temu będziemy wiedzieli, ile dokładnie wydajemy na poszczególne rzeczy, w tym na kartę do naszego konta oraz kartę dla dziecka do konta. Warto zawsze próbować dopytać i doczytać jakie są dokładne koszty utrzymania karty. Przede wszystkim jaką kwotę musimy zapłacić miesięcznie, ile wynosi ubezpieczenie oraz z jakimi dodatkowymi kosztami będzie wiązało się dodanie karty dla dziecka do naszego konta.

