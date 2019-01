Jak dbać o rury, aby nie dopuścić do ich zatkania?

Zadbane rury instalacji wodno-kanalizacyjnej będą służyły bez awarii przez wiele lat. Aby jednak miało to miejsce, konieczne jest wykonywanie pewnych czynności podczas codziennych obowiązków oraz zastosowanie gadżetów, dzięki którym rury nie będą narażone na zaleganie w nich nieczystości.

Nie dopuszczaj odpadów do instalacji

Jednym z najlepszych sposobów na zapobieganie dostawania się do rur odpływowych nieczystości jest zastosowanie specjalnych sitek w odpływach. Dzięki nim resztki spływające podczas mycia naczyń czy też włosy w wannie lub prysznicu nie mają szans, by spłynąć razem z wodą do rur. Problemem, z którym muszą radzić sobie specjaliści Stankan jest to, że niektórzy nieświadomie spuszczają w odpływach odpadki stałe, takie jak resztki pokarmów, zużyte chusteczki nawilżone, a nawet fragmenty opakowań. W ten sposób bardzo łatwo doprowadzić można do niedrożności rur oraz do trudnego usunięcia powstałego zatoru, wymagającego pomocy doświadczonych specjalistów.

Profilaktycznie stosuj środki do udrożniania rur

Dostępne w sklepach preparaty mają skuteczne działanie w przypadku niedużych niedrożności. Jeśli woda spływa nieco wolniej lub z odpływów wydobywa się nieprzyjemny zapach, zastosowanie środków chemicznych może być skuteczne. Należy jednak zwrócić uwagę na skład takich substancji, ponieważ wiele z nich niekorzystnie działa na człowieka oraz system kanalizacji. Środki te wymagają również szczególnie uważnego obchodzenia się z nimi.

Monitoruj stan rur

Często pojawiające się problemy z odpływaniem wody są znakiem, że w jakimś miejscu instalacji wodno-kanalizacyjnej tworzy się zator. Aby upewnić się, czy problem faktycznie istnieje, a jeśli tak, to jakich jest rozmiarów konieczne jest zatrudnienie fachowców, którzy przy pomocy specjalistycznego sprzętu sprawdzą podejrzenia. Pozwoli to upewnić się, czy rury nie są zatkane lub w przypadku powstawania niewielkich zatorów, szybko je usunąć, by kanalizacja nie zatkała się całkowicie.

Kategoria artykułu: Ciekawostki