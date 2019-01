Wady i zalety chłodzenia płaszczyznowego

O ogrzewaniu płaszczyznowym, zwłaszcza podłogowym głośno jest już od jakiegoś czasu i choć wciąż trudno nazwać jego użycie standardem, to pojawia się już nie tylko w domkach jednorodzinnych, ale także w mieszkaniach nowo budowanych osiedli miejskich. Jednak wciąż niezwykle rzadko słyszymy i mówimy o chłodzeniu płaszczyznowym. Czy rzeczywiście nie ma o czym mówić?

Czym jest chłodzenie płaszczyznowe?

Podobnie jak ogrzewanie płaszczyznowe, tak i chłodzenie płaszczyznowe, oferowane przez renomowane firmy, między innymi za pośrednictwem uponor.pl, jest montowane w ścianie czy na suficie, by móc skutecznie przeciwdziałać przedostawaniu się ciepła do mieszkania czy domu i jednocześnie emitować chłodne, naturalne powietrze. Nie stosuje się chłodzenia podłogowego, gdyż nie sprawdza się ono w praktyce.

Zalety chłodzenia płaszczyznowego

Najskuteczniejsze jest chłodzenie sufitowe, jednak jest także najdroższe. Jest to doskonały sposób na naturalne ochłodzenie pomieszczenia. Dzięki temu, temperatura spada do wybranego poziomu, a osoby wewnątrz nie są narażone na działanie klimatyzacji, jej bakterii i zarazków oraz działania nawiewu. Dobrze działające chłodzenie nie jest też tak szkodliwe pod względem gwałtowności. Dzięki niemu powietrze jest w stałej, delikatnej fazie ochładzania, a przy tym dzieje się to niezauważalnie, poprzez dużą powierzchnię. Jest to więc wygodne i kompleksowe.

Wady chłodzenia płaszczyznowego

Nie ma wiele wad tego rodzaju rozwiązania. Największą wadą jest oczywiście cena. Koszt zakupu tego rodzaju sprzętu, instalacji oraz dobrego funkcjonowania jest o wiele droższy niż montaż nawet skomplikowanej instalacji klimatyzacyjnej, jednak jednocześnie nie jest tak inwazyjne w strukturę zewnętrzną budynku. Dlatego problematyczna kwota, którą trzeba wydać może być opłacalna, zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej czy hoteli prywatnych.

Tak jak ogrzewanie podłogowe dość długo zdobywało uznanie w oczach Polaków, tak samo chłodzenie płaszczyznowe wciąż musi poczekać na swoją szansę. Jednak nie da się ukryć, że jest to przyszłość wielu miejsc, zwłaszcza w przestrzeni publicznej, które będą zdrowsze dla naszego organizmu i zyskają w ten sposób klientów.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki