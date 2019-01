Jak stworzyć znaczącą kolekcję monet numizmatycznych?

Pasja do kolekcjonowania monet może zrodzić się bardzo szybko. Wbrew pozorom proces powstawania kolekcji jest interesujący, ciekawy, a nawet ekscytujący! Nim jednak kolekcjoner stworzy zbiór, który będzie go napawał dumą, powinien określić, w którym kierunku kolekcja będzie zmierzać.

Typy monet, jakie znajdą się w kolekcji

Numizmaty dzielą się na obiegowe i okolicznościowe. Pierwsze wprowadzone do obiegu po wartości nominalnej, należą do nich również te, którymi płacimy na co dzień, drugie związane są z ważnymi wydarzeniami i postaciami, a ich wartość jest zwykle wyższa od nominału z wielu powodów. Głównym jest to, że bite są w niewielkim nakładzie, często to zaledwie kilkadziesiąt lub kilkaset sztuk, innym jest ich unikatowa estetyka. Monety okolicznościowe często różnią się od innych monet kształtem oraz dodatkami w postaci bursztynu lub cyrkonii.

Oba rodzaje numizmatycznych monet dają kolekcjonerowi inne wrażenia. Zbieranie monet obiegowych może być dużym wyzwaniem ze względu na dużą ich ilość. Należy zatem ustalić, z jakiego okresu historycznego ma być posiadany zbiór czy może z jakiego państwa lub kontynentu. Natomiast kolekcjonowanie monet okolicznościowych jest ekscytujące z tego względu, że są to numizmaty jedyne w swoim rodzaju, takie, których bicie już się nie powtórzy oraz takie, których liczba jest ograniczona. Szczególną wartość stanowi również wykonanie ich ze specjalnych połączeń kruszców, co podkreśla ich estetykę.

Dla każdego coś innego

Określenie „znacząca kolekcja” dla każdego pasjonata będzie miało inną wartość. Pasji i zamiłowania do numizmatów nie da się opisać kategoriami. Jedynym warunkiem, który mógłby pomóc zbudować kolekcję znaczącą dla samego kolekcjonera jest regularność i systematyczne tworzenie kolekcji oraz moment, w którym stanie się ona pełna, to znaczy kiedy zbiór spełni wszystkie założenia ustalone przed jego stworzeniem i będzie składał się ze wszystkich monet, które powinny się w nim znaleźć.

