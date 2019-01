Czy przepisy o RODO są przestrzegane?

W maju 2018 roku w Polsce wprowadzono Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zwane także RODO. Jest to rozporządzenie, które miało na celu ujednolicenie przepisów dotyczących pozyskiwania, przetwarzania, zarządzania i przechowywania danych osobowych osób fizycznych na terenie całej Unii Europejskiej. Z jakim efektem?

Choć sama Unia Europejska swoją ustawę o ochronie danych osobowych opracowała już w 2016 roku, to kraje członkowskie miały jeszcze blisko dwa lata na to, by dostosować przepisy obowiązujące w swoim kraju tak, by by były one zgodne z tymi ogólnie obowiązującymi. To zaś oznaczało, że w każdym kraju należało dostosować nie tylko same przepisy związane z ochroną danych osobowych, ale często również inne przepisy, ustawy i rozporządzenia, które mogłyby się z nimi łączyć. To zaś wymagało odpowiedniej ilości czasu.

Wejście w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Kiedy kraje członkowskie dostosowały obowiązujące prawo do unijnego, musiały w odpowiednim terminie wprowadzić rozporządzenie o RODO. Początkowo wywołało to sporo chaosu, jednak dość szybko ludzie przywykli do nowych zasad. Tym bardziej, że okazały się one niezwykle korzystne dla obywateli krajów. Okazało się, że po wejściu w życie tych przepisów społeczeństwo zyskało większą ochronę swojej prywatności, nasze dane osobowe, te bardziej i mniej poufne są bardzo dobrze chronione, a dodatkowo możemy w każdej chwili zażądać ich usunięcia.

RODO po roku od wejścia w życie

Nie da się ukryć, że w okresie początkowym przestrzeganie przepisów związanych z nowym Rozporządzeniem nie było zbyt silnie przestrzegane. Przeprowadzane kontrole najczęściej kończyły się jedynie pouczeniem lub innymi wskazaniami, które firma powinna wprowadzić, by lepiej chronić dane osobowe swoich pracowników, klientów czy kontrahentów. Niestety, w późniejszym okresie, kiedy zalecenia i ostrzeżenia nie dawały skutków, stopniowo zaczęto wyciągać konsekwencje z nieprzestrzegania przepisów. Choć w naszym kraju nie słyszymy jeszcze o karach nakładanych na przedsiębiorstwa czy instytucje z powodu nieprzestrzegania prawa, to jednak w innych krajach Unii Europejskiej było już kilka takich przypadków.

Czy w Polsce również nie przestrzega się prawa?

Niestety, choć wiele przedsiębiorstw i instytucji od początku wejścia w życie RODO starało się możliwie jak najlepiej dostosować swoją firmę do tych przepisów, a wielu pracowników korzystało również z często bezpłatnych szkoleń dotyczących RODO, to wciąż pozostaje wiele do życzenia(na przykład obieg dokumentów). Regularnie trafiają zgłoszenia o rażącym łamaniu zapisów tej ustawy. Jeśli te łamiące przepisy firmy nic nie zmienią, nie wykluczone, że również w Polsce rozpoczną się mandaty i kary finansowe za nie przestrzeganie prawa do prywatności obywateli naszego Państwa.

