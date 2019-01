Efekty wprowadzenia RODO

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o Ochronie Danych Osobowych, w wielu instytucjach, firmach i w samym społeczeństwie zapanowała niepewność. Było to efektem nie do końca jasnych przepisów, które spowodowały, że wiele osób obawiała się tego, co może nadejść wraz z nową ustawą o RODO. Czy potrzebnie?

Od wejścia w życie nowych przepisów o Ochronie Danych Osobowych minął już prawie rok. Zmiany są zauważalne, zwłaszcza w wielu instytucjach, firmach i zakładach leczniczych. Obecnie wszystkie dane osobowe klientów, kontrahentów, pracowników czy pacjentów są znacznie lepiej chronione. Osoby niepożądane niemal nie mają sposobu, aby dowiedzieć się o nas poufnych informacji bez naszej wiedzy i zgody. Dotyczy to między innymi stanu zdrowia, osiąganych przychodów, stanu zadłużenia, obciążeń na koncie i wiele, wiele innych. Bez wątpienia ten aspekt większość z nas ocenia bardzo pozytywnie. Wydaje się, że nasza prywatność jest lepiej chroniona, mamy więcej praw do zachowania tej prywatności i czujemy się bardziej bezpieczni.

Czy przywykliśmy już do nowych zasad?

Wprowadzenie nowej ustawy mogło przysporzyć niektórym nieco więcej problemów, jednak w większości społeczeństwo zareagowało w bardzo pozytywny sposób. Sami decydujemy, komu chcemy udostępnić nasze dane osobowe, w jakim zakresie, w jaki sposób, jak również mamy możliwość zrezygnowania z tej zgody i możemy oczekiwać, że nasze dane zostaną usunięte. Jest to w szczególności pozytywnie odbierane w przypadku niegdyś bardzo nachalnych firm, które bez przerwy dzwoniły do nas z mało interesującymi ofertami, czy chcące nam coś sprzedać za wszelką cenę. Po wejściu w życie ustawy o RODO wystarczy, że poinformujemy o braku zgody na dalsze telefony, aby firma nie miała już prawa kontaktować się z nami.

Ustawa o RODO, a przepisy w całej Unii Europejskiej

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zwana w skrócie RODO została wprowadzona w Polsce w odpowiedzi na potrzebę ochrony danych osobowych wszystkich członków Unii Europejskiej. Każdy z krajów członkowskich musiał w określonym czasie dostosować swoje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obywateli swojego kraju do tych, które obowiązują w całej Unii Europejskiej. Takie ujednolicenie przepisów ma wiele korzyści, a ponadto pozwala na przestrzeganie prawa przez wszystkich ludzi, bez względu na kraj pochodzenia czy zamieszkania. Ponadto, ujednolicenie przepisów w całej Unii Europejskiej pozwala na zapewnienie spójności prawa i zapewnia ich przestrzeganie przez wszystkich. Dzięki temu, podejmując się interesów z firmami z innych krajów czy jakichkolwiek innych działań międzynarodowych możemy być spokojni, że nasze działania będą zgodne z prawem. To prawo będzie znane wszystkim i nikt nie powinien mieć najmniejszych problemów ze zorientowaniem się, w jaki sposób należy je przestrzegać.

