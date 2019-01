Własne urządzenie wielofunkcyjne lepsze od punktu ksero?

Na rynku znajdziesz wiele drukarek wielofunkcyjnych. Niektóre urządzenia są przeznaczone do korporacji, gdzie przepływ dokumentów jest stały, a niektóre – te mniejsze, dostosowane są do pracy w mniejszych firmach. Znajdziesz też takie, urządzenia, które nadają się do użytku codziennego i dzięki nim zapomnisz o wędrówkach do punktu ksero na rogu ulicy.

Niezbędne funkcje w urządzeniu wielofunkcyjnym

Posiadanie urządzenia wielofunkcyjnego jest dużym ułatwieniem. Nie będziesz się obawiał o to, że musisz zapisywać dokumenty na swoim dysku zewnętrznym i jesteś zmuszony zanosić go w nieznane miejsce i przekazywać danych różnym osobom.

W urządzeniach wielofunkcyjnych warto szukać wysokiej prędkości druku, która znacznie wpływa na komfort użytkowania urządzenia. Dzięki temu, że możesz szybko wydrukować dokumenty, możesz to robić często i w dużych ilościach. Zajrzyj na ceny i funkcjonalności urządzeń wielofunkcyjnych w neo24.pl

Rozdzielczość druku

W domowych urządzeniach drukujących rozdzielczość druku atramentowego sięga nawet do 9600 x 2400 dpi i jest to doskonały parametr do drukowania kolorowych kopii i zdjęć, na których zależy Ci, żeby było w dużej rozdzielczości. Natomiast do druku dokumentów czarno-białych wystarczą parametry równe 600 x 600 dpi. Zasada jest jedna – im większa rozdzielczość, tym więcej barw możesz uzyskać na wydrukowanej kopii, oraz płynniejsze przejścia pomiędzy kolorami.

Na czym najlepiej drukować – czy papier ma znaczenie?

Nieodpowiednio dobrany papier i jego gramatura może zaważyć na jakości wydruku dokumentu. Najlepiej wybierać papier zgodnie z przeznaczeniem zadruku. Najważniejsze jest jednak to, żeby sprawdzić, jakie rodzaje papierów obsługuje sprzęt, który zamierzasz nabyć.

Najpopularniejsze nośniki / papiery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Papier uniwersalny – to najlepsze rozwiązanie podczas drukowania tekstu. Tusze z drukarek atramentowych głęboko wnikają w strukturę kartki, a tym samym zostawiają na niej wybrzuszenia. Dzięki temu tusz nie wykrusza się z zadrukowanych fragmentów. Papier powlekany – jego przeznaczenie to: drukowanie kolorowych obrazów, tekstów i grafik. Na tym papierze kolorowe warstwy tuszu nie ulegają rozmazaniu dzięki specjalnej warstwie ochronnej. Po wydrukowaniu, kartka jest nadal płaska, a nadrukowane elementy nie są wyczuwalne pod palcami. Papier fotograficzny – przeznaczony jest do domowego drukowania zdjęć. Warto jednak wspomnieć, że kiedyś papier fotograficzny do użytku domowego różnił się od tego, na którym wywoływał zdjęcia fotograf. Obecnie różnica nie jest już wyczuwalna. Ten rodzaj papieru doskonale oddaje kolory i nasycenie barw. Podkreśla szczegóły fotografii przez to, że wchłania dużą ilość atramentu. Papier wizytówkowy – jest to rodzaj papieru z mikroperforacjami, które umożliwiają oddzielenie od siebie dokumentów bez używania nożyczek. Jak sama nazwa wskazuje, jest on najbardziej przydatny podczas tworzenia dokumentacji firmowej. Doskonale nadaje się do zadruku czarno-białego i kolorowego. Nie jest jednak przeznaczony do zadruku fotografii na jednej ze stron wizytówki służbowej. Papier transferowy – to z pewnością doskonałe rozwiązanie i dobra zabawa. Dzięki właściwościom papieru transferowego możesz przenieść dowolny napis, obrazek czy grafikę na wybraną powierzchnię. Dzięki temu możesz zrobić samodzielnie napis na koszulkę, a za pomocą żelazka naprasować przygotowany print.

Jeżeli nadal zastanawiasz się, czy zakup własnego urządzenia wielofunkcyjnego to dobre rozwiązanie, to z pewnością ucieszy Cię fakt, że możesz korzystać z niego zdalnie, bez zbędnych kabli, a drukowanie dokumentów z telefonu czy tabletu już nie będzie stanowiło problemów.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki