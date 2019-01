Płyn do płukania jamy ustnej – jak działa?

Pielęgnacja jamy ustnej to nie tylko regularne mycie zębów i języka szczoteczką i pastą do zębów. Odpowiednia pielęgnacja to również stosowanie nitki dentystycznej oraz płynu do płukania jamy ustnej.

Płyn do płukania jamy ustnej jest popularnym środkiem do prawidłowej higieny zębów. Dobry płyn pozwala zredukować rozwój bakterii, który prowadzi do nieprzyjemnego zapachu z ust lub pojawienia się płytki nazębnej.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów płynów do płukania jamy ustnej. Obecnie na sklepowych półkach znajdziemy płyny, które przeznaczone są to różnych problemów jamy ustnej:

Przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz przeciwzapalne;

Dla dzieci;

Dla osób noszących stałe aparaty ortodontyczne;

Na krwawiące dziąsła;

Wybielające;

Na suchość w jamie ustnej;

Na nadwrażliwość zębów;

Przeciw próchnicy;

Z alkoholem;

Bez fluoru;

Dla osób noszących implanty.

Czy warto kupować płyn do jamy ustnej?

Regularne i właściwe dbanie o higienę jamy ustnej pozwala zadbać o odpowiedni poziom higieny, ale także złagodzić podrażnienia i obrzęki. Stosowanie odpowiedniego płyn do płukania to przede wszystkim uzupełnienie codziennej pielęgnacji jamy ustnej. Główna zaleta płynów to odświeżanie oddechu, zabijanie bakterii w łatwo dostępnych miejscach.

W wielu drogeriach jak w sklepach z artykułami dentystycznych znajdziemy wiele płynów do płukania jamy ustnej. Wybierając płyn należy kierować się jego składem oraz własnymi potrzebami. W zależności od potrzeb znajdziemy płyny o różnych właściwościach. Obecnie możemy znaleźć płyny, które delikatnie wybielają zęby, chronią dziąsła przed parodontozą lub maskują nieprzyjemny zapach z ust. Specjalistyczne płyny, które, przywracające prawidłowe pH jamy ustnej, wzmacniające szkliwo, wspomagające implantację lub przyspieszające regenerację języka, błon śluzowych jamy ustnej czy przyzębia znajdziemy w wielu aptekach, czy sklepach.

Na rynku dostępne są również płyny dla dorosłych, jak i dla dzieci. Płyny dla dzieci – to produkty przeznaczone od 6. roku życia, które nie zawierają alkoholu.

Usuwanie bakterii

Pielęgnacja jamy ustnej to nie tylko dokładnie mycie zębów, to także stosowanie dodatkowych produktów do higieny jamy ustnej. Dokładne mycie zębów odpowiednią szczoteczką i pastą do zębów oraz nitkowanie nie zapewni odpowiedniej ochrony przed próchnicą.

Ważne jest również stosowanie odpowiedniego płynu do płukania jamy ustnej, który pozwala w prosty i łatwy sposób usunąć bakterie. Dzięki płukaniu ust możemy również dokładniej oczyścić zęby z zalegającego pokarmu oraz odświeżyć oddech.

Płyn do płukania jamy ustnej można stosować na 3 sposoby:

Należy wypłukać jamę ustną przed szczotkowaniem zębów (pozwoli to rozmiękczyć zalegającą płytkę nazębną, przez co ułatwi jej usunięcie); Można wypłukać jamę ustną po szczotkowaniu zębów (dodatkowo ochroni jamę ustną i dostarczy niezbędną dawkę fluoru wzmacniając działanie pasty do zębów); Jak i również można wypłukać jamę ustną między posiłkami (ułatwi pozbycie się resztek pokarmowych, zalegających w jamie ustnej, które są pożywką dla bakterii).

Stosując płyn regularnie, dwa razy dziennie, redukujemy ilość bakterii bytujących w naszej jamie ustnej. Tym samym ograniczony zostaje wzrost płytki nazębnej. Dzięki niemu nie dochodzi do produkcji przez niektóre bakterie lotnych związków siarki, które są przyczyną nieświeżego oddechu.

