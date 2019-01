Gdzie najlepiej nocować w Warszawie?

Warszawa, będąca stolicą naszego kraju jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc na mapie Polski przez turystów z kraju, jak i zagranicy.

Rokrocznie przyjeżdża tu mnóstwo osób chcących zwiedzić miasto oraz skorzystać z licznych imprez kulturalnych organizowanych tu właściwie przez cały rok. A co za tym idzie, w Warszawie nie brakuje hoteli i restauracji nastawionych na przyjęcie turystów.

Być może i Ty planujesz wybrać się do Warszawy na kilka dni i zastanawiasz się, gdzie za niewielkie pieniądze mógłbyś przenocować. Co wybrać – pokój hotelowy, apartament, a może mieszkanie do wynajęcia na doby?

Weekend w Warszawie – dobrze go zaplanuj

Nawet spontanicznie zorganizowany wyjazd do Warszawy powinien być poprzedzony rozeznaniem się w dostępnej bazie noclegowej. Chociaż hotele czy apartamenty w Warszawie nie należą do rzadkości, wyjazd „w ciemno”, czyli bez wcześniejszej rezerwacji może skończyć się tym, że dostępny nocleg nie spełni naszych oczekiwań.

Niestety, źle wybrane miejsce noclegowe może popsuć cały wyjazd. Jak więc prezentuje się baza noclegowa w stolicy? Jak już wspomnieliśmy, nie brakuje hoteli o różnym standardzie. Znajdziemy kilkugwiazdkowe hotele sieci znanych na całym świecie, jak i mniejsze hotele i motele przy drogach i na obrzeżach miasta postawionych z myślą o zmotoryzowanych turystach. Wybór będzie oczywiście zależał od celu naszej podróży, możliwości finansowych oraz oczekiwanego standardu.

Trzeba liczyć się z tym, że nocleg kilku osób w hotelu o wyższym standardzie nie należy do najtańszych. Z myślą o obniżeniu tych kosztów bez zbytniego obniżania standardów powstała możliwość wynajęcia noclegu w Warszawie online w formie mieszkań do wynajęcia na doby. Taką możliwość daje portal cityapart.pl.

City Apartments – najlepsze noclegi w Warszawie dostępne dla każdego

Na stronie cityapart.pl znajdziemy apartamenty i mieszkania do wynajęcia na doby o różnym standardzie i dla różnej ilości osób. Jest to lepsze rozwiązanie niż wynajmowanie kilku pokoi w hotelu. Dlaczego? Oferowane apartamenty i mieszkania są czyste, nowoczesne, w pełni wyposażone, a przy tym tańsze niż nocleg w hotelu.

Wynajmując mieszkanie na kilka osób, opłatę można podzielić, co dodatkowo obniża ogólne koszty wyjazdu. Mieszkanie do wynajęcia posiada wyposażoną kuchnię, co umożliwia gotowanie we własnym zakresie. To również o wiele tańsze rozwiązanie niż stołowanie się w restauracjach każdego dnia pobytu.

Wynajem apartamentu od City Apartments to świetne rozwiązanie, gdy wybieramy się z ukochaną osobą na romantyczny weekend do Warszawy, z grupą przyjaciół w celach rozrywkowych czy też planujemy spotkanie biznesowe lub konferencję i zależy nam, by odpowiednio zadbać o przyjezdnych uczestników takiego spotkania.

Jak rezerwować nocleg na cityapart.pl?

Strona cityapart.pl jest skonstruowana w intuicyjny i przejrzysty sposób, dzięki czemu każdy z nas szybko znajdzie interesujące oferty. Wyszukiwarka pozwala określić datę przyjazdu i wyjazdu, a także ilość osób i pod tym kątem szuka dla nas odpowiednie oferty apartamentów i mieszkań do wynajęcia na doby. Oto niektóre z ciekawych ofert dostępnych na cityapart.pl:

Komfortowy i nowoczesny apartament usytuowany na 7. piętrze budynku z windą w samym sercu stolicy. W apartamencie znajdziemy w pełni wyposażony aneks kuchenny, komfortową łazienkę, wygodne łóżka oraz widok na centrum Warszawy. Zaledwie 6 minut od apartamentu znajduje się metro stacja – rondo Daszyńskiego, dzięki czemu możemy swobodnie przemieszczać się po mieście bez własnego transportu. CENA: od 160 PLN za noc.

Przytulny apartament zlokalizowany przy Rynku Nowego Miasta. Posiada trzy sypialnie z podwójnymi łóżkami, salon z aneksem kuchennym oraz łazienkę z prysznicem. Apartament znajduje się w budynku w historycznej części miasta, w pobliżu Starego Miasta, Zamku Królewskiego czy Kolumny Zygmunta. Znajduje się tu też wiele modnych restauracji i pubów czynnych zarówno w dzień, jak i w nocy. To świetne miejsce na nocleg dla grupy przyjaciół, którzy przyjeżdżają do Warszawy w celu zwiedzania oraz korzystania z rozrywki. CENA: od 200 PLN za noc.

To 100-metrowy, luksusowy apartament zlokalizowany na 6. piętrze budynku z całodobową ochroną i podziemnym garażem ze stałym miejscem postojowym dla Gości. W apartamencie znajduje się przestronna sypialnia, dwie łazienki, kuchnia, jadalnia oraz słoneczny salon z nowoczesnym sprzętem RTV. Apartamentowiec znajduje się w Śródmieściu Południowym, blisko centrum Warszawy oraz najpopularniejszych punktów turystycznych w mieście. CENA: od 250 PLN za noc.

(tekst sponsorowany)

Kategoria artykułu: Ciekawostki