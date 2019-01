Rozliczanie kosztów wynajmu pojazdu za granicą

Wynajem samochodu to często i chętnie wybierane rozwiązanie przez wielu przedsiębiorców. Nie tylko tych, którzy potrzebują zyskać mobilność w kraju, ale również poza granicami Polski.

Rozróżnienie kosztów

Na początek warto zauważyć, że koszty związane z wynajęciem samochodu bywają różne i różnie są one traktowane w aspekcie księgowości. Czym innym bowiem jest koszt, tzw. czynsz, związany z opłatą, jaką firma uiszcza wypożyczalni za sam fakt udostępnienia pojazdu w wybranym terminie. Zupełnie czymś innym są koszty związane z użytkowaniem, jak choćby zużycie paliwa. Są to zupełnie inne kategorie kosztów i podlegają odrębnym zasadom podczas ich rozliczania.

Czynsz wynajmu samochodu

Opłata ta może być w całości uwzględniona w kosztach prowadzonej działalności. I w tej kwestii nie ma w zasadzie ograniczeń, gdyż koszt może w całości zostać rozliczony. Oczywiście, jeśli firma jest w stanie udokumentować poniesione wydatki. Potwierdzeniem wysokości kwoty wynajmu będzie faktura, którą wystawi firma wynajmująca pojazd.

Koszty użytkowania

Podstawowym kosztem użytkowania samochodu jest paliwo. Bez względu na to czy to samochód firmowy czy wypożyczony. Nie pojedzie, jeśli nie będzie odpowiedniego paliwa. Jednak żeby rozliczyć koszty związane z paliwem oraz inne wynikające wprost i związane z korzystanie z samochodu należy spełnić dodatkowe warunki. Podstawową kwestią jest tzw. kilometrówka, czyli specjalna ewidencja, w której dokumentujemy rzeczywistą odległość, jaką pokonaliśmy samochodem. Jednak uwaga, przejechane kilometry związane mogą być wyłącznie z przejazdami wynikającymi z potrzeb służbowych, jak np. dojazd do klienta w przypadku serwisantów itp. Wszystko musi zostać udokumentowane tak, aby rozliczenie nie budziło żadnych wątpliwości.

Podatek u źródła

Gdy decydujemy się na wynajem auta podczas delegacji za granicą warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. A mianowicie tzw. “podatek u źródła”. Jest to specyficzna forma opodatkowania, której podlegają płatności o charakterze transgranicznym. Podatek ten stosuje się wówczas, gdy uzyskujący przychód oraz dokonujący wpłaty mają inną, w rozumieniu terytorialnym i administracyjnym, rezydencję podatkową.

