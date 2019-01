Szczupła sylwetka bez wysiłku? Dzięki technologii EMS to możliwe!

Czuć się dobrze we własnym ciele pomimo życia w biegu i nieustannego wyścigu z czasem? To możliwe! Wybierz się na trening z wykorzystaniem technologii EMS – to odpowiedź na współczesne oczekiwania łączące bycie w dobrej formie fizycznej z maksymalną oszczędnością czasu. Jak to działa?

Rewolucyjna metoda ćwiczeń wykorzystująca technologię EMS

Jeśli nie masz na nic czasu, a tłum w siłowniach Cię przytłacza, przyjdź do studio Technobody. Z nami treningi staną się przyjemnym doświadczeniem i pozwolą się cieszyć dużo lepszymi efektami niż te, których nie możemy się doczekać po tradycyjnych, żmudnych i czasochłonnych ćwiczeniach na siłowni. Jak to możliwe? Wszystko dzięki wykorzystaniu dobrodziejstw nowoczesnej technologii nazywanej EMS (z angielskiego – Electrical Muscle Stimulation, czyli elektrostymulacja mięśni).

Technologia EMS to rewolucyjna metoda stymulacji mięśni za pomocą bezpiecznych impulsów elektrycznych o bardzo niskiej częstotliwości, które naśladując naturalne czynności ośrodkowego układu nerwowego, pobudzają 90% naszego układu mięśniowego.

W odróżnieniu od tradycyjnych treningów siłowych stymulowane są nie tylko mięśnie powierzchowne, ale także bardzo trudne do aktywowania mięśnie stabilizujące, czyli głębokie. Właśnie to się przyczynia do ich szybszego wzrostu, zwiększa ich siłę, poprawia szybkość i zwinność, a także wzmacnia ich wytrzymałość, skutecznie rzeźbiąc i modelując sylwetkę.

Dzięki wzmocnieniu głębokich mięśni, zwanych posturalnymi, jesteśmy w stanie w znaczący sposób poprawić postawę ciała i odciążyć kręgosłup, co umożliwi nie tylko pozbycie się uporczywego bólu pleców, ale przyniesie ulgę całemu ciału. Jeśli prowadzisz siedzący tryb życia, jesteś kierowcą bądź wiele godzin spędzasz przed komputerem, z pewnością zdarzają się sytuacje, w których uskarżasz się na kłopotliwy ból w okolicach krzyża bądź łopatek. Z treningami EMS możesz pożegnać się z nim raz na zawsze!

Pozbądź się cellulitu!

Trening EMS pomaga się też pozbyć uporczywego efektu cellulitu dzięki głębokiemu pobudzaniu mięśni, przyrostowi masy mięśniowej, a tym samym zwiększaniu napięcia tkanki łącznej. Poprawiając krążenie krwi oraz koloryt skóry, pozytywnie oddziałuje na metabolizm i spalanie tłuszczu.

W trakcie treningu EMS nie podnosimy żadnych ciężarów, dlatego nie obciążamy stawów i ścięgien, co sprawia, że jest to bardzo bezpieczna forma treningu. Wszystkie korzyści treningu EMS można osiągnąć, trenując tylko 20 minut w tygodniu już po 6-8 sesjach.

(tekst sponsorowany)

