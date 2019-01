Choinka gigant – co to takiego?

Już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem na ulicach, placach i elewacjach pojawiają się liczne ozdoby i dekoracje świąteczne, które całkowicie zmieniają postrzeganie miejskiej przestrzeni. Wśród nich może się pojawić również pięknie oświetlona choinka gigant, która stanowi doskonały odpowiednik drzewka bożonarodzeniowego w okazałym, miejskim wydaniu. Czym charakteryzuje się choinka gigant i gdzie jej szukać?

Choinka gigant, czyli o drzewkach bożonarodzeniowych na wielką skalę

Choinki giganty, których szeroki wybór można znaleźć na stronie internetowej producenta ADAL, to wysokie konstrukcje przeznaczone do dekoracji dużych przestrzeni. Charakterystyczny stożkowy kształt uzyskiwany jest dzięki stalowemu stelażowi oplecionemu igliwiem. Dzięki zastosowaniu takiej techniki możliwe jest stworzenie choinek o różnych rozmiarach. W asortymencie producenta można znaleźć zarówno drzewka sięgające czterech metrów, jak i pokaźne konstrukcje mierzące nawet do dwudziestu ośmiu metrów. Poniżej przedstawiamy najchętniej wybierane warianty.

Gigant Standard

Choinka gigant w wersji Standard to „gładki“ stożek. Przykładową realizację projektu można obejrzeć na stronie producenta, gdzie zaprezentowano zeszłoroczny projekt stworzony specjalnie dla miasta Gliwice. Drzewko mierzyło osiemnaście metrów wysokości i udekorowane zostało kolorowym oświetleniem w technologii LED, delikatnymi śnieżynkami, bombkami i łańcuchem.

Gigant Exclusive

W ofercie producenta można też znaleźć choinkę gigant Exclusvie, która wyróżnia się kształtem oraz wykończeniem mającym imitować żywe drzewko bożonarodzeniowe. To wariant, który również zachowuje formę stożka, jednak w tym przypadku ogromną rolę odgrywają gałęzie doskonale naśladujące swoje żywe odpowiedniki. To model, który nadaje się do umieszczenia zarówno na zewnątrz (np. na miejskim deptaku), jak i wewnątrz okazałych budynków. Przykład choinki gigant Exclusive wraz ze zdjęciami znaleźć można na stronie internetowej producenta – mowa o drzewku, które zdobiło przestrzeń największego śląskiego centrum handlowego – Silesia City Center w Katowicach.

Gigant Exclusive Slim

Drzewko w wersji gigant Exclusive występuje także w wersji Slim. To delikatniejszy, smuklejszy wariant choinki, która wciąż zachowuje kształt zbliżony do naturalnego. Mniejsza średnica sprawia, że konstrukcja nie zajmuje aż tak wiele miejsca i prezentuje się znacznie skromniej, co może przypaść do gustu entuzjastom dekoracyjnego minimalizmu. Choinka występuje w różnych wersjach kolorystycznych, a przystrojona bożonarodzeniowymi ozdobami może się stać jedną z głównych miejskich atrakcji.

Choinki giganty to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy myślą o świątecznych dekoracjach na wielką skalę – niezależnie od tego, czy chodzi o plac w centrum miasta, wnętrze galerii handlowej, czy też niestandardowe zlecenie indywidualne.

